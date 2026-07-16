Cumhurbaşkanı Erdoğan: Selalar milletin bağımsızlık sembolüdür
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10’uncu yılı dolayısıyla ülke genelinde okunan selalara ilişkin paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu selalar, göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan edişinin sembolüdür. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.
Erdoğan paylaşımında, İstiklal Marşı'nın, "Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli…" mısralarının yer aldığı, cami minaresinin üzerinde Türk bayrağı bulunan bir görsele de yer verdi
Şu selalar, göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan edişinin sembolüdür.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 15, 2026
Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun... 🇹🇷 pic.twitter.com/9TcOBFY9T2