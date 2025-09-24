  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, SETA eşgüdümünde ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SETA eşgüdümünde ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York temasları kapsamında SETA eşgüdümünde ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle görüştü.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, SETA eşgüdümünde ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York temaslarına devam ediyor. BM Genel Kuruluna hitap eden ve ikili görüşmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, SETA eşgüdümünde ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle düzenlenen toplantıya katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından da ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından Devlet Başkanları ve Eşleri onuruna verilen davete katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki "KKTC'yi tanıyın" çağrısına KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan teşekkürCumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki "KKTC'yi tanıyın" çağrısına KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan teşekkürDünya

 

Gündem
Uydu görüntülerinde Kaçkarlar’daki kar ve Karadeniz’e selle taşınan toprak kütleleri dikkat çekti
Uydu görüntülerinde Kaçkarlar’daki kar ve Karadeniz’e selle taşınan toprak kütleleri dikkat çekti
Selahattin Demirtaş'ın yargılanmasına başlandı: Duruşma eksik evraklar nedeniyle ertelendi
Selahattin Demirtaş'ın yargılanmasına başlandı
İPA raporu: Katılımcıların yüzde 77'si ekonominin iyiye gitmeyeceğini düşünüyor
İPA raporu: Katılımcıların yüzde 77'si ekonominin iyiye gitmeyeceğini düşünüyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Muhalefet siyasi misyoner gibi hareket ediyor
Ömer Çelik: Muhalefet siyasi misyoner gibi hareket ediyor
Mahkemenin durdurma kararına rağmen CHP’de kongre başladı: Kongreyi durdurmak için salona heyet geldi
Mahkemenin durdurma talebine rağmen CHP'de kongre başladı
CHP İstanbul Kongresi için durdurma kararı
CHP İstanbul Kongresi için durdurma kararı