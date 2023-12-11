Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetin Türk sporunda barınmasına asla izin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakem Halil Umut Meler'e saldırının ardırdan 'Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz.' mesajı paylaştı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Twiter hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz."