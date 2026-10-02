Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şile Belediye Başkan Vekili Terzi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi ile görüştü.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti" denildi.