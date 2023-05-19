Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmesi sona erdi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ile bir araya geldi.
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından Dolmabahçe'den ayrıldı.