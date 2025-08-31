  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi’nde aile fotoğrafına katıldı
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi’nde aile fotoğrafına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 25’nci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Çin’in Tianjin kentinde zirve öncesinde aile fotoğrafı çektirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi’nde aile fotoğrafına katıldı
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 25’nci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi nedeniyle geldiği Çin’de temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile gerçekleştirdiği ikili görüşmeler sonrasında Zirve alanına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirve öncesinde Çinli lider Xi ve eşi tarafından karşılanarak, diğer katılımcı ülkelerin liderleriyle birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

Emekli promosyonları 1 Eylül'de güncellenecek! En yüksek promosyon ne kadar olacak? İşte rakamlar...Emekli promosyonları 1 Eylül'de güncellenecek! En yüksek promosyon ne kadar olacak? İşte rakamlar...Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 31 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 31 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Tarımda yeni dönem: İşlenmeyen tarım arazileri sezonluk kiraya çıkarılıyorTarımda yeni dönem: İşlenmeyen tarım arazileri sezonluk kiraya çıkarılıyorEkonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştüGündem

 

Gündem
CHP'li Belediye Başkanı Aras'ın ailesinin evine molotoflu saldırı
CHP'li Başkan'ın ailesinin evine molotoflu saldırı
Sabancı Üniversitesi Net Sıfır yolculuğunda rotasını çizdi
Sabancı Üniversitesi Net Sıfır yolculuğunda rotasını çizdi
Kemalizm, Türkiyelilik ve Meclis komisyonu
Kemalizm, Türkiyelilik ve Meclis komisyonu
Özel sektörün 5G farkındalığı sınırlı
Özel sektörün 5G farkındalığı sınırlı
Sındırgı'da 3 dakika ara ile 2 deprem
Sındırgı'da 3 dakika ara ile 2 deprem
Kamyonetten düşen mühimmat patladı: Aralarında polis ve jandarmanın olduğu çok sayıda yaralı
Kamyonetten düşen mühimmat patladı: Çok sayıda yaralı