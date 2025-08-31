Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi’nde aile fotoğrafına katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 25’nci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Çin’in Tianjin kentinde zirve öncesinde aile fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 25’nci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi nedeniyle geldiği Çin’de temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile gerçekleştirdiği ikili görüşmeler sonrasında Zirve alanına geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirve öncesinde Çinli lider Xi ve eşi tarafından karşılanarak, diğer katılımcı ülkelerin liderleriyle birlikte aile fotoğrafı çektirdi.