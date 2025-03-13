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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’deki iftar öncesinde DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile selamlaşıp sohbet etti.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti
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AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetine randevu vereceğini açıklamıştı.

Bugün iftar programında TBMM'de milletvekilleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti. O anlar kameralara yansıdı.

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