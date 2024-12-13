Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: Esad'a neden gitmedin?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Konuşmasına Sakaryalıları selamlayarak başlayan Erdoğan, ''Siz yol arkadaşlarımın şahsında Sakarya'nın her köşesinde bulunan kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Kongremiz hayırlı mübarek olsun. Bugüne kadar AK Parti Sakarya teşkilatı kadrolarında görev yapıp bugün aramızda bulunmayan kardeşlerime de Allah'tan rahmet diliyorum. Görevini devreden kardeşlerime teşekkür ediyorum. Görevlerine devam eden kardeşlerimize başarılar diliyorum. Bu yol Türkiye Yüzyılı yoludur. Bu yol gazilerin, şehitlerin yoludur. Bu yolda bizimle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. AK Kadınlara özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Bu yolda bizimle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. AK Kadınlara özellikle çok çok teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

'Yeni bir dönemin arifesindeyiz'

"Yeni bir dönemin arifesindeyiz. Hala aşmamız gereken engeller var. Bunlara takılıp kalamayız. Türkiye'nin önünde yeni fırsatlar var. Türkiye Yüzyılında çok büyük kazanımlar elde edeceğiz.

Türkiye Yüzyılı diye ifade ettiğimiz bu yeni dönemin geçici sancılarını geride bıraktığımızda çok iyi imkanlar yakalayacağız. Bunun için vatandaşlarımızdan sabır ve destek istiyoruz."

'Siyasetin değil, psikiyatrinin sorunudur''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin birlik ve dayanışma anlayışına vurgu yaparak, “Rabbimiz, bize ancak çalıştığımız kadarının karşılığını alacağımızı buyuruyor. Atalarımızın, ‘Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz’ sözünü unutursak, çocuklarımıza mahcup oluruz” dedi.

Bazı kesimlerin Türkiye’nin kazanımlarına sevinemediğini belirten Erdoğan, bu durumu eleştirerek, “Bu güruh siyasetin değil, psikiyatrinin konusu haline gelmiştir. Muhacirleri geldikleri yere göndereceğiz dediler. Biz ise Ensar olmanın bilinciyle, ‘Onlar muhacir, biz onları yollamayacağız’ dedik” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabırlı ve kapsayıcı politikaların önemini vurgulayarak, “Eğer bizim sabrımız olmasaydı, bugün geldiğimiz noktada bu başarılar mümkün olmazdı. Bizim için esas olan, milletin iradesidir, milletle kopuk yaşayanların hezeyanları değil” açıklamasında bulundu.

"Şimdi gördünüz mü neden orada olduğumuzu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Suriye politikası üzerinden eleştiride bulunan kesimlere yönelik sert açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diyecek kadar kendi tarihini bilmeyenler var. Kimisi cahilliğinden, çoğu ise ideolojik fanatizmden bu soruyu soruyor. Şimdi gördünüz mü neden orada olduğumuzu? Suriye’nin başındaki nerede, Suriye’den gelen kardeşlerimiz şimdi nerede? ‘Biz tekrar topraklarımıza dönüyoruz’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

"Suriye'de 2011'den bu yana iç savaş var"

Erdoğan, bölgede yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, “1. Dünya Savaşı sırasında sınırlar başka şekilde çizilmiş olsaydı, Halep, İdlib, Hama, Şam gibi şehirler bugün Antep, Hatay, Urfa gibi vilayetlerimiz olacaktı. Sınırın her iki tarafındaki insanlar hep akrabaydı, alışverişleri sürdü. Ancak Suriye’de 2011’de başlayan iç savaş bu kardeşlik iklimini parçaladı” dedi.

"Suriye halkı umutla dönmek istiyor"

Suriye’de Baas rejiminin düşmesiyle yeni bir döneme girildiğini belirten Erdoğan, “13 yıl sonra Suriye yeniden özgürleşme yolunda ilk adımını attı. Esad bir gecede ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Ancak geçmişte af çağrılarına kanarak dönenler cezaevlerinde katledildi. Şimdi Suriye halkı umutla kendi topraklarına dönmek istiyor” açıklamasında bulundu.

"Özgür Bey Esad’ı ziyaret edecekti, neden gitmedi?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştirerek, “Esed’i ziyaret edecekti ya, Özgür Bey neden gitmedin? Azıcık ahlakınız, utanma duygunuz varsa tabelaları indirip siyaset öncesi işlerinize geri dönün. Bu kesimlerin derdi meseleyi savunmak değil, kendilerine çıkar sağlamak” dedi. Erdoğan, CHP’yi hedef alarak, “Bunlar ne olup bittiğini takip etmiyor. 3. Dünya Harbi çıksa, CHP yönetiminin umurunda olmaz. Cehalet ve lümpen ırkçılık içinde debeleniyorlar, millette ise hiçbir zaman karşılık bulamıyorlar” dedi

"Burada kalmak isteyenlerin başımızın üstünde yeri var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, bölgenin terör unsurlarından arındırılması için kararlılık vurgusu yaptı.

Erdoğan, “İnşallah, Suriye'nin diğer bölgelerinin de terör örgütlerinden temizlenmesi için gereken adımları atacağız. Kendi topraklarına dönmek isteyen kardeşlerimizin huzur içinde yaşamalarını sağlamak önceliğimizdir. Ancak, burada kalmayı tercih edenlerin de başımızın üstünde yeri var” dedi.