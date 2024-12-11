Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı. İki liderin bir araya geldiği görüşmede, Türkiye ve Somali arasındaki ilişkiler ele alındı.
Toplantının gündem başlıkları
Toplantıda, ekonomik iş birliği, güvenlik, altyapı projeleri ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra Somali'nin kalkınmasına yönelik Türkiye’nin destekleri değerlendirildi.
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