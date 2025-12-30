  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'u kabul etti
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşıladı

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'u kabul etti
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'ye gelen Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u kabul etti.

Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'u, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı. Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mahmud ikili görüşmeye geçti.

Avrupalı liderler, Ukrayna'ya destek ve yeniden inşa sürecini görüştüAvrupalı liderler, Ukrayna'ya destek ve yeniden inşa sürecini görüştüDünya

 

KSO Başkanı Zeytinoğlu işgücü verilerini değerlendirdiKSO Başkanı Zeytinoğlu işgücü verilerini değerlendirdiŞehirler

 