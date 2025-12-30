Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'ye gelen Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u kabul etti.
Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'u, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı. Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mahmud ikili görüşmeye geçti.