  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son günlerde çeşitli kışkırtmalara hep beraber şahitlik ediyoruz
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son günlerde çeşitli kışkırtmalara hep beraber şahitlik ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Son günlerde toplumun sinir uçlarıyla oynayan çeşitli kışkırtmalara hep beraber şahitlik ediyoruz. Siyaset kurumunun itibarına gölge düşüren kirli dilin ülkeyi sürüklemeye çalıştığı tehlikeli yeri çok iyi görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son günlerde çeşitli kışkırtmalara hep beraber şahitlik ediyoruz
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın X sosyal medya hesabından paylaştığı ifadeler şu şekilde olu:

"Son günlerde toplumun sinir uçlarıyla oynayan çeşitli kışkırtmalara hep beraber şahitlik ediyoruz. Siyaset kurumunun itibarına gölge düşüren kirli dilin ülkeyi sürüklemeye çalıştığı tehlikeli yeri çok iyi görmekteyiz.

Allah’ın izniyle bu oyuna gelmeyeceğiz.

Dilinden, kaleminden ve klavyesinden nefret akan, zehir akan beşinci kol aparatlarının tuzağına düşmeyeceğiz.

Toplumun sürekli huzurunda olan siyasetçiler başta olmak üzere milletimin her bir ferdinden bu konuda dikkatli olmasını, uyanık olmasını, iç cephemizi sarsmaya yönelik provokasyonlar karşısında teyakkuz halinde olmasını özellikle rica ediyorum.

Ne yapıyorsak hukuk, demokrasi ve meşruiyet zemininde yapacağız.

Hangi mücadeleyi veriyorsak hukuk, demokrasi ve meşruiyet temelinde vereceğiz.

Şunu lütfen aklımızdan çıkarmayalım: 85 milyon olarak hepimiz aynı gemideyiz, aynı geminin yolcularıyız.

Siyasi görüşlerimiz, kökenlerimiz, inançlarımız farklı olsa da hepimiz aynı gök kubbenin altında, aynı vatan toprağının üzerinde yaşıyoruz.

Farklılıklarımızın hiçbiri kardeşliğimizden daha güçlü değildir. Ayrılıklarımızın hiçbiri kader ortaklığımızdan daha önde değildir.

Bu şuurla, bu anlayışla hareket ettiğimiz sürece üstesinden gelinmeyecek hiçbir engel tanımıyoruz.

Yeter ki biz bir olalım, iri olalım, diri olalım, beraber olalım, kardeşliğimize leke sürdürmeyelim. Yeter ki biz sahte ve gereksiz tartışmalarla birbirimizi örselemek yerine hep beraber ülkemizi büyütmeye, güçlendirmeye odaklanalım.

Rabbim 85 milyonun birlik ve beraberliğini artırsın…"

Bakan Yerlikaya: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahıs gözaltındaBakan Yerlikaya: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahıs gözaltındaGündem

 

CHP Tüzük taslağını vekillere sundu: Dikkat çeken 'mevcut başkan' detayı!CHP Tüzük taslağını vekillere sundu: Dikkat çeken 'mevcut başkan' detayı!Gündem

 

Gündem
Resmi Gazete'de yayımlandı: 39 kişi ve 19 kuruluşun malvarlığı donduruldu
39 kişi ve 19 kuruluşun malvarlığı donduruldu
Bakan Yerlikaya duyurdu: Atatürk’e hakaret eden şahıs gözaltına alındı
Yerlikaya: Atatürk’e hakaret eden şahıs gözaltına alındı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın eşi hayatını kaybetti
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın eşi hayatını kaybetti
Bakan Tunç, '2 Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığı' iddiasını yalanladı
Bakan Tunç, '2 Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığı' iddiasını yalanladı
Bakan Yerlikaya: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahıs gözaltında
Bakan Yerlikaya: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahıs gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya savaş tarihine geçecek bir başarıya imza atıldı
Erdoğan: Savaş tarihine geçecek bir başarıya imza atıldı