Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son günlerde çeşitli kışkırtmalara hep beraber şahitlik ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın X sosyal medya hesabından paylaştığı ifadeler şu şekilde olu:

"Son günlerde toplumun sinir uçlarıyla oynayan çeşitli kışkırtmalara hep beraber şahitlik ediyoruz. Siyaset kurumunun itibarına gölge düşüren kirli dilin ülkeyi sürüklemeye çalıştığı tehlikeli yeri çok iyi görmekteyiz.

Allah’ın izniyle bu oyuna gelmeyeceğiz.

Dilinden, kaleminden ve klavyesinden nefret akan, zehir akan beşinci kol aparatlarının tuzağına düşmeyeceğiz.

Toplumun sürekli huzurunda olan siyasetçiler başta olmak üzere milletimin her bir ferdinden bu konuda dikkatli olmasını, uyanık olmasını, iç cephemizi sarsmaya yönelik provokasyonlar karşısında teyakkuz halinde olmasını özellikle rica ediyorum.

Ne yapıyorsak hukuk, demokrasi ve meşruiyet zemininde yapacağız.

Hangi mücadeleyi veriyorsak hukuk, demokrasi ve meşruiyet temelinde vereceğiz.

Şunu lütfen aklımızdan çıkarmayalım: 85 milyon olarak hepimiz aynı gemideyiz, aynı geminin yolcularıyız.

Siyasi görüşlerimiz, kökenlerimiz, inançlarımız farklı olsa da hepimiz aynı gök kubbenin altında, aynı vatan toprağının üzerinde yaşıyoruz.

Farklılıklarımızın hiçbiri kardeşliğimizden daha güçlü değildir. Ayrılıklarımızın hiçbiri kader ortaklığımızdan daha önde değildir.

Bu şuurla, bu anlayışla hareket ettiğimiz sürece üstesinden gelinmeyecek hiçbir engel tanımıyoruz.

Yeter ki biz bir olalım, iri olalım, diri olalım, beraber olalım, kardeşliğimize leke sürdürmeyelim. Yeter ki biz sahte ve gereksiz tartışmalarla birbirimizi örselemek yerine hep beraber ülkemizi büyütmeye, güçlendirmeye odaklanalım.

Rabbim 85 milyonun birlik ve beraberliğini artırsın…"