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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlulardan hesap sorulması için adımlar atılacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi'nde Kartalkaya'daki otel yanını ile ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sorumlulardan hesap sorulması için adımlar atılacak" dedi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlulardan hesap sorulması için adımlar atılacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi'nde Kartalkaya'daki otel yanını ile ilgili konuştu. Bakanları gerekli çalışmaları yürütmek üzere süratle Bolu'ya gönderdiklerini ifade edeb Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sorumlulardan hesap sorulması için adımlar atılacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde: 

Bolu'dan maalesef bu sabah çok üzüntü verici bir haber aldık. Vefat eden ve yaralanan kardeşlerimiz oldu. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.

"Bakanlarımızı Bolu'ya gönderdik"

Bakanlarımızı gerekli çalışmaları yürütmek ve koordine etmek üzere Bolu'ya gönderdik. Bolu Valiliğimiz ve AFAD Başkanlığımızdan düzenli bilgiler aldık.

"Sorumlulardan hesap sorulacak"

Yangında soğutma çalışmaları başlamış, çıkış nedeniyle ilgili idari ve adli tahkikat başlamıştır. 6 Cumhuriyet Başsavcısı görevlendirilmiştir.

Sorumlulardan hesap sorulması için her türlü adım atılacaktır."

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