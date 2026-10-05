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Cumhurbaşkanı Erdoğan, SpaceX yöneticilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SpaceX üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nicolls'u kabul etti.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, SpaceX yöneticilerini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından Antalya NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC)'ne katıldı.

Erdoğan burada, SpaceX üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nicolls'u kabul etti.

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