Cumhurbaşkanı Erdoğan: Srebrenitsa’yı asla unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olan Srebrenitsa’nın 31’inci yılında, katledilen tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yad ediyorum. Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Srebrenitsa’yı asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.