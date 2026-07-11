  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Srebrenitsa’yı asla unutmayacağız
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Srebrenitsa’yı asla unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri anarak, "Srebrenitsa’yı asla unutmayacağız" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Srebrenitsa’yı asla unutmayacağız
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olan Srebrenitsa’nın 31’inci yılında, katledilen tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yad ediyorum. Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Srebrenitsa’yı asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Srebrenitsa’yı asla unutmayacağız - Resim : 1