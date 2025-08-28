Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler’i vefatının 6. yılında andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Örnek hayatı, kaleme aldığı eşsiz kitapları, konferansları ve mücadelesiyle yakın tarihimizde silinmez izler bırakan yürekli bir dava kadını olan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi ahirete irtihalinin 6'ncı yılında rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Şule Yüksel Şenler kimdir?

Şule Yüksel Şenler, Kayseri'de 29 Mayıs 1938'de altı kardeşin üçüncüsü olarak dünyaya geldi. 1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazandı.

Aslen Kıbrıslı olan Şenler, küçük yaşta ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. eğitimi ortaokul ikinci sınıfta bıraktı. 21 yaşında gazetecilik yapmaya başladı. 1960'lı ve 70'li yıllarda kaleme aldığı yazılar ve katıldığı konferanslarla adından söz ettirdi.

Birçok gazetede köşe yazıları kaleme alan Şenler, "Huzur Sokağı" romanıyla en çok okunan yazarlar arasında yer aldı. "Huzur Sokağı" adlı romanı daha sonra aynı adla dizi olmuş ve yayınlandığı dönemde popüler olmuştu.

Kitapları ise şunlar;

Gençliğin Izdırabı - Hidayet - Bize Ne Oldu - İslam'da ve Günümüzde Kadın - Duyuşlar - Her Şey İslam için - Uygarlığın Gözyaşları - Huzur Sokağı - Kız ve Çiçek - Sağ El- Bir Bilinçli Öğretmen - Yılanla Tilki