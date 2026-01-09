Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
Suriye Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasındaki telefon görüşmesinde, Suriye sahasındaki son gelişmeler masaya yatırıldı. Görüşmede sivillerin korunması, Halep çevresinde güvenliğin sağlanması, devlet egemenliğinin tüm ülkeye yayılması ve bölgede istikrarı güçlendirecek ortak koordinasyon vurgusu öne çıktı.