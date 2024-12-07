Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de siyasi ve diplomatik yeni bir gerçeklik var

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

AK Parti'nin temelinde kardeşlik, muhabbet vardır. Millete ve memlekete sevdalı bu kadronun hamuru kardeşlik hukukuyla yoğrulmuştur. Kurulduğu günden itibaren AK Parti'nin millete hizmet sevdasına omuz veren tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bize sahip çıktığınız, bizimle omuz omuza yol yürüdüğünüz için her birinize teşekkür ediyorum.

"Tamamlanan deprem konutlarının tapu teslimini yaptık"

Gaziantep'te ilk olarak Güneyşehir'e gittik. Yapımı tamamlanan deprem ve sosyal konutun anahtar ve tapu teslim törenini gerçekleştirdik.

6 Şubat depremlerinden sonra "Erdoğan bu enkazın altında kalır" diyenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyoruz. Asrın felaketinde vefat eden vatandaşlarıma bir kez daha Mevladan rahmet diliyorum.

Gaziantep istiklalin, istikbalin, vatanın ne manaya geldiğini en iyi bilen şehirlerimizden biridir. Gaziantep'te analar er doğurur.

Kurulduğu günden itibaren AK Partinin millete hizmet davasına gerek Gaziantep'te gerekse diğer illerimizde omuz veren partimizin sevda ve hizmet bayrağını şehirlerimizde gururla dalgalandıran tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Teşkilatımız saflarında görev almış, artık aramızda olmayan, ahirete irtihal etmiş kardeşlerimize de Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Bize destek olduğunuz, bize sahip çıktığınız için bizimle bugüne kadar omuz omuza yol yürüdüğünüz için her birinize teşekkür ediyorum. Mevla ömür ve sağlık verdi. Siz de bizim yanımızda sapa sağlam durduğunuz müddetçe yol ve dava arkadaşlığımız devam edecektir.

Dünyalardan daha değerli evlatları, istiklali ve vatanı için gözünü kırpmadan toprağa veren kadri kıymeti halk katında da, Hak katında da bilinen siz kardeşlerimle bir kez daha bir araya gelmenin bahtiyarlığı içindeyim. Gaziantep'te ilk olarak Güneyşehir'e gittik. Yapımı tamamlanan 5113 deprem ve sosyal konutun anahtar ve tapu teslim törenini gerçekleştirdik. Geçen hafta Maraş'ta 155 bininci afet konutumuzun anahtarını teslim ettik. Bugün de Antepli kardeşlerimizin yeni evlerine kavuşmalarının sevincine ortak olduk. 6 Şubat depremlerinden sonra Erdoğan bu enkazın altında kalır diyen kefaayetsizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyoruz. Maddi anlamda Antep'in kayıplarını telafi edecek kararlılığa da, imkana da biz sahibiz. Söz verdiğimiz gibi en son hak sahibi kardeşimizi de yuvasına kavuşana kadar inşallah durmadan, dinlenmeden çalışacağız.

"Hama'nın, Humus'un, Şam'ın, Rakka'nın, Aynularab'ın güven içinde olmasını istiyoruz"

Hatay'ın esenliğine nasıl önem veriyorsak Hama'nın, Humus'un, Şam'ın, Rakka'nın, Aynularab'ın da güven içinde olmasını arzu ediyoruz.

Bu milletin başını yere eğdirmediniz. Tarih Antepli kardeşlerimizin misafirperverliğini yazacaktır. Tarih tüm aksi propagandaya rağmen bu insanlık sınavını nasıl verdiğimizi yazacaktır.

Hiçbir ülkenin çakıl taşında dahi gözümüz yoktur. Temennimiz, komşumuz Suriye'nin 13 yıldır hasretini çektiği huzura ve barış ortamına kavuşmasıdır.

"Aylan bebeğin fotoğrafını nasıl unutabiliriz"

Perşembe günkü MGK'da Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır şekilde sahadaki durumu değerlendirdik. Bizim hiçbir ülkenin çakıl taşına dahi gözümüz yoktur. Suriyeli kardeşlerimiz gerçekten çok zor günler geçirdi. 12 milyona yakın Suriyeli doğduğu toprakları terk etmek zorunda kaldı. Başka ülkelere göçmek isterken yollarda can verdi. Aylan bebeğin fotoğrafını nasıl unutabiliriz.

"Güvenliğimizi tehlikeye atacak hamleye izin vermeyeceğiz"

Aramızda sınırlar olabilir ama bu coğrafyada kaderimiz de kederimiz de ortaktır. Nice asırlar boyunca birlik ve dirlik için olmaya devam edeceğiz.

(Suriye'de)Bölücü terör örgütünün selden kütük kapma hevesiyle hareket ettiğinin farkındayız. Milli güvenliğimizi tehlikeye atacak hamleye izin vermeyeceğiz

"Suriye'de siyasi ve diplomatik olarak yeni bir gerçeklik var"

Suriye'de artık siyasi ve diplomatik olarak yeni bir gerçeklik vardır. Kendi ülkelerinin geleceğine karar verecek olan Suriyelilerdir.

Suriye toprakları savaşa, kana ve gözyaşına doymuştur. Suriyeli kardeşlerimiz özgürlüğü, güvenliği vatanlarında huzurla yaşamayı ziyadesiyle hak etmektedir.

Sorumluluk sahibi aktörlerin, uluslararası tüm kuruluşların Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına destek vermesi bölgemiz için en hayırlı yol olacaktır.

Farklı kimliklerin yan yana, sulh içinde yaşadığı bir Suriye görmek istiyoruz. Çok yakın gelecekte böyle bir Suriye'yi göreceğimizi temenni ediyoruz.

"Şam rejimi Türkiye'nin uzattığı elin kıymetini idrak edemedi"

Şam rejimi Türkiye'nin uzattığı elin kıymetini idrak edemedi, ne manaya geldiğini anlayamadı. Türkiye dün olduğu gibi tarihin doğru tarafında yer almaktadır.

"CHP'yi ne için rahatsız ediyor"

Sayın Özel'e tavsiyem şudur, siz Şam rejiminin değil Türkiye'nin ana muhalafet partisisiniz. Gelişmelere Ankara merkezli bakmanız gerekir. Haleplilerin ay yıldızlı bayrağımıza muhabbet duyması, CHP'yi ne için rahatsız ediyor.