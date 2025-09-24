  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli mevkidaşı Şara ile görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli mevkidaşı Şara ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli mevkidaşı Şara ile görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli mevkidaşı Şara ile görüştü - Resim : 1

Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

 

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Nükleer bomba üretme peşinde değilizİran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Nükleer bomba üretme peşinde değilizDünya

 

Ziraat Katılım halka arz yolunda ilk adımı attıZiraat Katılım halka arz yolunda ilk adımı attıEkonomi

 

 

Gündem
İmamoğlu, Özgür Çelik'i tebrik etti: Tam kanunsuzluğa karşı Çelik gibi duracağız
İmamoğlu, Özgür Çelik'i tebrik etti: Tam kanunsuzluğa karşı Çelik gibi duracağız
Dervişoğlu, Fransa Büyükelçisi ile görüştü
Dervişoğlu, Fransa Büyükelçisi ile görüştü
TBMM'de yemek ücretlerine zam geldi
TBMM'de yemek ücretlerine zam geldi
Gürsel Tekin'den CHP İstanbul İl Kongresi için ilk yorum: Ben kongre tartışması içine girmiyorum
Gürsel Tekin'den CHP İstanbul İl Kongresi için ilk yorum: Ben kongre tartışması içine girmiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roş Aşana Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roş Aşana Bayramı'nı kutladı
Eskişehir'deki parkta beş kişiyi bıçaklayan saldırgana 75 yıl hapis cezası verildi
Eskişehir'deki parkta beş kişiyi bıçaklayan saldırgana 75 yıl hapis cezası verildi