Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli mevkidaşı Şara ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü.
Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.
