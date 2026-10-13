Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek, hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti.
Erdoğan, ilerleyen süreçte de Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti.