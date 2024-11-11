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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılmak üzere özel uçak "CAN" ile saat 08.45'te Suudi Arabistan'a gitti.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da Suudi Arabistan'a gitti.

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