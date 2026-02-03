  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TUR" uçağıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti
Arşiv
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer de Suudi Arabistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad ziyaretinin ardından 4 Şubat'ta Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidecek.

Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 3 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 3 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
6 Şubat Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı (Video)6 Şubat Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı (Video)Gündem
2026 Şubat emekli promosyonu ne kadar? İşte en yüksek promosyon veren bankalar...2026 Şubat emekli promosyonu ne kadar? İşte en yüksek promosyon veren bankalar...Ekonomi
Jeffrey Epstein’ın gizli röportajı ortaya çıktıJeffrey Epstein’ın gizli röportajı ortaya çıktıDünya

 