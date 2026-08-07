Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a hareket etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak, saat 07.30'da Ankara Havalimanı'ndan havalandı.
Erdoğan'ı havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile öteki yetkililer uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, çalışma ziyareti çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelmesi öngörülüyor.