Cumhurbaşkanı Erdoğan: Talimatı Pensilvanya’dan alıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basmasına tepki gösterdi.

Erdoğan, "Bu 40 gün içerisinde birileri seccadelerin üzerine ayakkabılarıyla basabilir çünkü bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Bugün Cumhur İttifakı ile birlikte bir yola çıktık. Bu yolculuğumu 14 Mayıs'ta sizler bir şahlanışa döndüreceksiniz.

Fazla kalmadı 40 gün, birileri seccadelerin üzerine ayakkabılarla basabilir. Çünkü bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı, onlara meşrudur. Bunlara en güzel cevabı benim aziz milletim 14 Mayıs'ta verecektir."

Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

"Depremde yitirdiğimiz 50 bini aşkın vatandaşımızın acısı içimizi yakıyor. Aralarında Bağcılar'ın da olduğu 250'den belediyemiz deprem bölgesinde.

Depremin yıktığı şehirleri kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız. Enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tahrip olan alt ve üst yapıyı tekrar elden geçiriyor onarıyoruz.

Dün itibarıyla 67 bin 50 konut ve köy evinin yapım sürecini başlattık. Milletimizden depremzedelerden bir yıl müsade istedik. Toplamda inşa edeceğimiz konut sayısı 650 bini bulacaktır. Bir yıl içinde 319 konutu depremzedelere teslim edeceğiz."

97 eser bugün hizmete açılacak

"Belediye hizmet binamızdan hükümet konağından, kentsel dönüşüm projelerinden, ibadethanelere, park, bahçelerden tam 97 kalem eseri bugün hizmete açıyoruz.

Biri yapım biri proje aşamasında olan iki büyük millet bahçemizi de tamamlayarak ilçemizin yeşil alan kapasitesini artıracağız."

Özür dileyecek misin?

"Hanımfendi beni çok sinirli görmüş, kalkmış bana papatya çayı tavsiye ediyor. Biz de kendisine papatya çayının yanında rezene çayı tavsiye diyoruz.

Utanmadan sıkılmadan İstanbul İl Teşkilatı'nın bizim yönlendirmemiz sebebiyle kurşunladığı yalanını ifade ediyor. Utan! Tayyip Erdoğan'ın hayatında bu tür adilik olmamıştır.

Senin geçmişinde bu tür şeyler varsa bilemem. Nitekim İçişleri Bakanlığı bunun faillerini buldu. Erdoğan'dan özür dileyebiliyor musun? Bu bir cibiliyet ve karakter meselesidir. 14 Mayıs çok önemli. Özellikle hanım kardeşlerimden 14 Mayıs'ta bu hanımefendiye bir ders vermenizi istiyorum."

Kılıçdaroğlu'na HDP tepkisi

"Bay bay Kemal teröristlerle dolaşıyor. PKK'nın parlamentodaki uzantısı HDP'yi gidip ziyaret etti mi Bay bay Kemal? Onlara neyi vaat etti? Neyin sözünü verdi? Açıklayabilir mi? Açıklayamaz. Neymiş Demirtaş'ı serbest bırakacakmış.

Hanımefendi ne diyordu? Kumar masası, noter. Ne oldu şimdi? Şimdi el ele verdin, yolculuğa devam. Bir tarafta önce vatan diyen hasbi bir birliktelik var. Burada hesabi birliktelik yok. Diğer tarafta Türkiye'nin güvenliğini pazarlık konusu yapan bir ekip var.

Milletimiz 14 Mayıs'ta bu rezalete dur diyecetir. Hiçbir vatandaşımızın bu utanç sahnesini kabullenmesi mümkün değildir."