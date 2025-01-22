  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye evinde
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye evinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu'da çıkan yangında hayatını kaybedenlerin cenazesine katılmak üzere Bolu'ya geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye evinde
Takip Et

Bolu'da dün sabaha karşı saat 03.30 sıralarında kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Grand Kartal Otel'de yangın çıktı. Yangında 76 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu'daki yangın felaketinde hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katılmak üzere Bolu'ya geldi.

Cenaze namazına katılacak

Erdoğan, ilk olarak hayatını kaybedenlerden Gültekin ailesinin evine giderek başsağlığı diledi. Ardından, Gültekin ailesinin cenaze namazına katılmak üzere camiye geçti.

Ünlü YouTuber MrBeast'den TikTok’u satın alma hamlesiÜnlü YouTuber MrBeast'den TikTok’u satın alma hamlesiTeknoloji

 

Görgü tanıkları anlattı: 'Yangın alarmı yoktu, bağırma sesleriyle uyandık'Görgü tanıkları anlattı: 'Yangın alarmı yoktu, bağırma sesleriyle uyandık'Gündem

 

 

Gündem
Yangın faciasında korkunç iddia! Otel dinlenmek isteyen AFAD ekiplerinden para talep etti
Dinlenmek isteyen AFAD ekiplerinden konaklama ücreti talep edildi
İpsala Sınır Kapısı'nda antika niteliği taşıyan 62 adet eşya ele geçirildi
İpsala Sınır Kapısı'nda antika niteliği taşıyan 62 adet eşya ele geçirildi
Müge Anlı, Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında yakınını kaybetti!
Müge Anlı, Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında yakınını kaybetti!
Görgü tanıkları anlattı: 'Yangın alarmı yoktu, bağırma sesleriyle uyandık'
Görgü tanıkları anlattı: 'Yangın alarmı yoktu, bağırma sesleriyle uyandık'
2 bin liralık sensör 76 canı kurtarabilirdi!
2 bin liralık sensör 76 canı kurtarabilirdi!
Mahsun Kırmızıgül Bolu'daki yangın dehşetini gördü: Çocukların ve kadınların çığlığı duyuluyordu
Mahsun Kırmızıgül Bolu'daki yangın dehşetini gördü: Çocukların ve kadınların çığlığı duyuluyordu