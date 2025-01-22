Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye evinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu'da çıkan yangında hayatını kaybedenlerin cenazesine katılmak üzere Bolu'ya geldi.
Bolu'da dün sabaha karşı saat 03.30 sıralarında kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Grand Kartal Otel'de yangın çıktı. Yangında 76 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu'daki yangın felaketinde hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katılmak üzere Bolu'ya geldi.
Cenaze namazına katılacak
Erdoğan, ilk olarak hayatını kaybedenlerden Gültekin ailesinin evine giderek başsağlığı diledi. Ardından, Gültekin ailesinin cenaze namazına katılmak üzere camiye geçti.