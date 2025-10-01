Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM’de parti liderleriyle görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 28. Dönem 4. Yasama Yılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasının ardından Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncel Bakırhan ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu kabul etti. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

“Çok samimi bir havada görüşmemizi yaptık”

Görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Çok samimi bir havada görüşmemizi yaptık” ifadelerini kullandı. Görüşmenin ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı TBMM’den uğurladı.