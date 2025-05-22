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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDV'ye kurban bağışında bulundu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile bir araya geldi. Görüşmede Erdoğan, kurban bağışını Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla yaptı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDV'ye kurban bağışında bulundu!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan kurban bayramı öncesinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.

Erdoğan kurban bağışında bulundu

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, 'Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ortaklaşa yürütülen 2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı'na kurban bağışında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban vekaletine ilişkin bağış makbuzunu da imzaladı.

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