Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tekno-oligarkların hedef kitlesini gençlerimiz oluşturuyor

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Erdoğan, “Kendini seçilmiş gören, kendini diğer insanlardan üstün gören tekno-oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil, geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyorlar” dedi. Erdoğan, bu zihniyetin karşısında en büyük güvencenin TEKNOFEST gençliği ve İlim Yayma gençliği olacağını ifade etti.

İlim Yayma Cemiyeti’nin 75’inci Yıl Buluşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Valisi Davut Gül, çok sayıda cemiyet mensubu ve davetli katıldı.

Program, Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehter Ekibi’nin gösterisiyle başladı. Ardından Prof. Dr. Mehmet Öncel yönetimindeki Tasavvuf Müziği Korosu sahne alarak katılımcılara konser verdi. Konserin ardından Burhan Açıkgöz tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve cemiyetin geçmişten günümüze faaliyetlerini anlatan 75’inci Yıl Tanıtım Filmi gösterildi.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün konuşma yaptı.

İlim yayma cemiyeti’nin 75 yıllık geçmişine vurgu yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti’nin 75’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen buluşmaya katılanları selamlayarak cemiyetin kuruluş yıl dönümünün ülke, millet ve özellikle gençler için hayırlara vesile olmasını diledi. Cemiyetin kurucularını rahmetle anan Erdoğan, Türkiye’nin eğitim ve sivil toplum hayatına katkı sunan, projeleri ve hizmetleriyle ülkeye değer katan hareketin bugünlere gelmesinde emeği bulunan isimleri minnetle yad etti.

Merhum Erdem Bayazıt’ın bir şiirinden dizeler aktaran Erdoğan, hayatını kaybeden isimleri kutlu bir muştuyu omuzlayarak önden giden kişiler olarak nitelendirdi. Erdoğan, bu isimlerin kabirlerinin nur, mekânlarının cennet ve makamlarının âli olması temennisinde bulundu.

Yurt hizmetlerinden vakıf çalışmalarına, eğitim desteklerinden rehberlik faaliyetlerine kadar farklı alanlarda emek veren cemiyet mensuplarına teşekkür eden Erdoğan, 75’inci yıl kapsamında yıl boyunca düzenlenen etkinliklerin üç çeyrek asırlık birikimin kayıt altına alınmasına ve İlim Yayma ruhunun yeni nesillere aktarılmasına katkı sağlamasını temenni etti.

İlim Yayma Cemiyeti’nin tarihinin Türkiye’nin tarihiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, cemiyetin kuruluş felsefesinin Türkiye’nin var olma felsefesiyle örtüştüğünü ifade etti. Cemiyetin ilk Genel Başkanı merhum Seniyüddin Başak’ın Lozan Konferansı’nda Türkiye’nin vakıf mallarının korunması görevini üstlenen isimlerden biri olduğunu hatırlatan Erdoğan, İstiklal Harbi yıllarında İstanbul’dan Anadolu’ya silah ulaştıran Kuva-yi Milliye’ye destek veren General Ömer Celal Karabekir’in de kurucu şahsiyetler arasında bulunduğunu söyledi.

Çanakkale, Kut’ül Amare ve Kurtuluş Savaşı’nda önemli görevler üstlenen İstiklal Madalyası sahibi emekli kurmay albay merhum Vehbi Bilimer’in yanı sıra İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’un yol arkadaşı ve Sebilürreşad dergisi yazarı merhum Hasan Hikmet Demirbağ’ın da cemiyetin kurucu kadrosunda yer aldığını belirten Erdoğan, bu isimlerin ortak hedefinin eğitimli, ahlaklı ve sorumluluk sahibi gençler yetiştirmek olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, kurucuların Türkiye’nin geleceğini bilinçli, donanımlı, cesur ve özgüvenli bir gençliğe emanet etmeyi amaçladığını ifade ederek milletin çocuklarının ilimden, irfandan ve eğitimden mahrum bırakılmaması için mücadele ettiklerini kaydetti.

İmam hatip liselerinin açılmasında önemli rol üstlendi

İlim Yayma Cemiyeti’nin Türkiye’nin istiklal ve istikbal mücadelesinin eğitim ve sivil toplum alanındaki önemli temsilcilerinden biri olduğunu belirten Erdoğan, cemiyetin aynı zamanda eğitim ve demokrasi mücadelesi verdiğini söyledi.

Erdoğan, cemiyetin tek tipçi zihniyet nedeniyle kapatılan İmam Hatip Liselerinin yeniden açılması sürecinde önemli bir görev üstlendiğini ve milli iradenin yanında yer aldığını ifade etti. Kur’an-ı Kerim öğreten hocaların tutuklandığı, Elif Ba kitaplarının zararlı yayınlar gibi toplatıldığı bir dönemin ardından cemiyetin eğitim alanında önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirtti.

Kuruluşundan yalnızca altı gün sonra, 17 Ekim 1951’de Türkiye’nin ilk İmam Hatip okulunun açılmasına öncülük eden cemiyetin, sonraki yıllarda yüzden fazla İmam Hatip Lisesinin yapımına katkı sağladığını aktaran Erdoğan, bu çalışmalarla eğitim hizmetlerinin İstanbul’la sınırlı kalmasının önüne geçildiğini ve Anadolu’nun farklı bölgelerinde yeni eğitim kurumlarının açıldığını kaydetti.

Cemiyetin sonraki yıllarda farklı şehirlerde inşa ettiği yurtlarla önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirten Erdoğan, Anadolu’dan İstanbul’a gelen öğrencilere burs ve barınma hizmetleri sunulduğunu, on binlerce gencin güvenli ve nitelikli yaşam alanlarında eğitim almasının sağlandığını söyledi.

İlim Yayma Cemiyeti’nin 75 yıl boyunca çeşitli engellere, baskılara ve zorluklara rağmen büyüyerek faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Erdoğan, 68 kişinin iyi niyetli girişimleriyle temelleri atılan cemiyetin bugün büyük bir yapıya dönüştüğünü dile getirdi.

Cemiyetin mevcut faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti’nin 192 şubesi, 153 yurdu ve 122 eğitim merkeziyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Temel eğitimden yükseköğretime, öğrencilik döneminden akademik hayata kadar uzanan kapsamlı bir sistemle Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek nesillerin yetişmesine katkı sağlandığını ifade etti.

İlim Yayma Vakfı, Sabahattin Zaim Üniversitesi, gönüllüler, hayırseverler ve mezun derneklerinin de bu çalışmaların önemli paydaşları olduğunu belirten Erdoğan, cemiyet camiasının vatanına ve devletine bağlılık içinde millete ve ümmete hizmet ettiğini söyledi.

Yetmiş beş yıl önce 68 kişinin ortaya koyduğu iradenin bugün okullar, yurtlar, burslar, eğitim merkezleri, akademik destekler ve uluslararası çalışmalar aracılığıyla milyonlarca insanın hayatına dokunduğunu kaydeden Erdoğan, cemiyetin geçmişten devraldığı emaneti gelecek nesillere daha güçlü biçimde aktarmayı hedeflediğini ifade etti.

Tekno-oligarkların gençleri hedef aldığını söyledi

İnsanın en büyük hazine olduğunu belirten Erdoğan, en önemli mirasın bilinçli, sağlıklı, vatanını ve milletini seven, iyi yetişmiş gençler olacağını söyledi. İnsan yetiştirmenin emek, sabır ve uzun soluklu çalışma gerektirdiğini dile getiren Erdoğan, bugün atılacak adımların sonuçlarının gelecek nesiller tarafından alınacağını ifade etti.

Teknolojinin hızla değiştiği günümüz dünyasında gençlerin manevi değerlerinin nasıl korunacağı, daha fazla öğrencinin eğitimine nasıl katkı sağlanacağı, gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine nasıl yardımcı olunacağı ve bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanlarında çağın ihtiyaçlarına uygun çalışmaların nasıl geliştirileceği gibi soruların önemine dikkat çeken Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti’nin hizmetlerini günümüzün ihtiyaçlarına göre yenilemesi ve daha fazla gence ulaşması gerektiğini belirtti.

Dünyanın geleceğinin hangi yönde şekilleneceğinin öngörülmesinin zorlaştığını ifade eden Erdoğan, yapay zekâyla birlikte yaşamda köklü değişimler yaşandığını söyledi. Kendilerini diğer insanlardan üstün gören tekno-oligarkların yalnızca bugünü değil, geleceği de kendi anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istediğini belirten Erdoğan, bu kesimlerin gençleri hedef aldığını dile getirdi.

Erdoğan, son günlerde okullarda yaşanan üzücü olayların söz konusu zihniyetin oluşturduğu tehditleri gösterdiğini belirterek ırkçılığı körükleyen, hedonizmi teşvik eden ve hiçbir kural ya da sınır tanımayan yeni nesil elitler karşısında gençlerin korunmasının önem taşıdığını söyledi.

İlim Yayma Cemiyeti’nin 75’inci kuruluş yıl dönümünü “Bir Mirasın Hafızası, Bir Geleceğin İnşası” temasıyla kutlamasını isabetli bulduğunu belirten Erdoğan, cemiyetin değerlerinden kopmadan, tarihine yabancılaşmadan ve kimliğini inkâr etmeden geleceğe ilerlemenin temsilcisi olduğunu ifade etti.

Tekno-oligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü ve uzayı metalaştıran tahakkümcü anlayışına karşı en büyük güvencenin TEKNOFEST gençliği ve İlim Yayma gençliği olacağını söyleyen Erdoğan, teknolojiyi insan merkezli kullanan ve geliştiren bir nesil yetiştirmenin ortak hedef olması gerektiğini vurguladı.

Daha fazla okuyan, düşünen ve üreten, bunu yaparken vicdanını ve insanlığını koruyan, milli ve manevi değerlerini rehber edinen bir gençliğin yetişmesine katkı sunulması gerektiğini belirten Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy’un “Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı” dizelerini hatırlattı.

Erdoğan, temel meselenin köklerden kopmadan yenilenmek, kimliği kaybetmeden ilerlemek ve medeniyet değerlerine sırt çevirmeden çağın imkânlarından yararlanmak olduğunu söyledi. İlim Yayma ailesinin Türkiye’nin önünü açacak, ülkenin vizyonuna katkı sağlayacak ve büyük Türkiye hedefinin gerçekleştirilmesine destek olacak önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti.

İlim ve eğitim çalışmalarının önemine dikkat çekti

İlim öğrenmenin ve yaymanın önemine değinen Erdoğan, Peygamber Efendimizin ilim yolunda yürüyenlere ilişkin müjdesini hatırlattı. İlim için yola çıkan kişiye Allah’ın cennete giden yolu kolaylaştıracağını belirten hadisi aktaran Erdoğan, âlimlerin peygamberlerin varisleri olduğunu ve peygamberlerin miras olarak altın ya da gümüş değil, ilim bıraktıklarını ifade etti.

İlim mirasını devralan ve gençleri bilgiyle, hikmetle donatan kişilerin önemli bir sorumluluk üstlendiğini söyleyen Erdoğan, bu çalışmaların daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için üretken, gayretli ve ülkeye yön verecek gençlerin yetişmesine katkı sağlayacağını belirtti. Erdoğan, İlim Yayma camiasının TEKNOFEST kuşağına yeni fertler kazandırarak milletin ve ümmetin yararına daha pek çok çalışma gerçekleştireceğini kaydetti.

Konuşmasının son bölümünde ülkenin ve milletin yararına olan çalışmaları engellemeye çalışanların geçmişte olduğu gibi gelecekte de bulunacağını dile getiren Erdoğan, 75 yıldır faaliyet gösteren ilim ve irfan ocağını söndürmek isteyenlere fırsat verilmeyeceğini söyledi.

Erdoğan, inançlı ve davasına bağlı nesiller yetiştirmek için mücadelenin sürdürüleceğini belirterek ömrünü ilim yayma davasına adayan kişilerin emanetinin daha ileriye taşınacağını ifade etti. Cemiyetin ve milletin başını öne eğdirecek hiçbir adım atmayacaklarını söyleyen Erdoğan, ilim yolunda, millete, ümmete ve insanlığa hizmet yolunda başarı temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta şehit Başbakan Adnan Menderes ve cemiyetin kurucuları olmak üzere 75 yıldır bu yapının gelişmesi için emek verenlere, hocalara, hayırseverlere, gönüllülere, mezunlara ve öğrencilere teşekkür etti. Erdoğan, hayatını kaybeden isimleri bir kez daha rahmetle andı.