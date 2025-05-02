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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST KKTC ödül törenine katılacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında çeşitli açılışlara katılacak olan Erdoğan, ayrıca TEKNOFEST KKTC ödül törenine de iştirak edecek.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST KKTC ödül törenine katılacak!
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Ziyaret kapsamında Erdoğan, yapımı tamamlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesi'nin bulunduğu yerleşkenin açılışını gerçekleştirecek.

Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek

Ayrıca, TEKNOFEST KKTC ödül törenine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmelerde, Kıbrıs davası, ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.

Altun’un açıklamasına göre, ziyaret, Türkiye-KKTC ilişkilerinin güçlendirilmesi ve bölgedeki güncel meselelerin değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Altun'un paylaşımı şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yarın (3 Mayıs Cumartesi) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaret kapsamında, yapımı tamamlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesinin bulunduğu yerleşkenin açılışını yapacak ve TEKNOFEST KKTC ödül törenine katılacaklardır. Ziyaret vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile de görüşme gerçekleştirecek; görüşmelerde Kıbrıs davası başta olmak üzere, ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır."

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