Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'e katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2025'e katılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST'in üçüncü gününde etkinliklerine katılacağını belirtti.

Erdoğan, "Yarın dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025'e katılmak üzere Atatürk Havalimanı'nda olacağım. Başta genç kardeşlerimiz olmak üzere tüm İstanbullu hemşehrilerimi, tüm vatandaşlarımı bu gurur ve heyecanı birlikte yaşamak için TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

