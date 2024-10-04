Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirde 1,1 trilyon dolar sınırını aştık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2024'te önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, ''Adana'nın, Çukurova'nın çalışkan gençlerini, vizyoner gençlerini, ülkesi ve milleti için hayal kuran vatanperver gençlerini saygıyla selamlıyorum' diyerek konuşmasına başladı.

'Adana bugün çok farklı'' diyen Cumhurbaşkanı, ''10 Ağustos'ta Adana'ya gelmiş muhteşem bir projenin açılışını yapmıştık. Uluslararası Çukurova Havalimanı'mızı tüm bölgenin hizmetine sunmuştuk. Şimdi de Şakirpaşa'yız.'' ifadelerini kaydetti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Burada Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olan gençler var. Burada aşkın diliyle, barışın diliyle, bilimin diliyle konuşan yüzbinlerce gencimiz var. Bilime, araştırmaya, teknolojiye meraklı ülkemizin tüm gençlerini bir kez daha sevgiyle selamlıyorum.

Şakirpaşa ne olacak diye endişelenen Adanalı gençlerimize sesleniyorum. Şakirpaşa daha hayati görevler inşa edecek. TEKNOFEST sadece bir başlangıç. Burayı önemine uygun bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz.

"Ödül alan gençleri yürekten kutluyorum"

Katıldıkları yarışmalarda ödül alan tüm gençlerimizi yürekten kutuluyorum. Bizim gönlümüzde Çukurova'nın çok farklı bir yeri var. Adana'nın kalbimizde farklı bir yeri var.

"Bize savunma sanayii ürünü vermeyen ülkelere ihracat yapar hale geldik"

Bugün hepimizi gurulandıran TEKNOFEST'e ulaşmak asla kolay değildi. 22 yılda elde ettiğimiz hiçbir kazanım bize altın tepside sunulmadı. İçerden ve dışardan ihanetlere uğradık. Neyi başardıysak bileğimizin gücüyle, alnımızın teriyle başardık. Dün bize parasıyla savunma sanayii ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik.

"Özdemir Bayraktar bir çok projenin fikir babasıydı"

"Özdemir Bayraktar, insansız hava araçlarında çığır açan bir isimdi. Baykar’ın bugün hayata geçirdiği pekçok projenin fikir babasıydı. Kararlıydı, azimliydi, cesurdu. Yılmadı ve yıldırmadan da yoluna devam etti. Kendi ifadesiyle durumdan, vazife çıkaran idealist bir insandı. Bugün İHA ve SİHA’larımız 50’den fazla ülkede Türk savunma sanayisini temsil ediyorsa bu başarıda çok büyük payı vardır. Kendisine bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum."

"Felaket tellallarına kulak asmayın''

Bizim eksiklerimizi telafi edecek olanlar, gençler. Sizler Türkiye’nin umudusunuz. Sizler Türkiye’nin aydınlık yarınlarısınız. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak sizlerden isteğim hayallerinizin peşinden gitmeyi asla bırakmamanızdır. Zorluklara aldırmadan, sabırla hedeflerinize doğru yürümekten asla vazgeçmeyin. ‘Yapamazsınız’ diyen zihni köleleştirilmiş felaket tellallarına kulak asmayın. Unutmayın, sabır acıdır, zordur. Ama meyvesi daima tatlıdır.

Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye 22 yıl öncesinin Türkiyesi asla değil. Ekonomide, savunmada, eğitimde, teknoloji altyapısında 22 yıl öncesiyle kıyas dahi edilemeyecek bir Türkiye’de yaşıyoruz. Son 22 yılda sizinle hayalleriniz arasına girebilecek birçok engeli kaldırdık.

“Milli gelirde 1,1 trilyon dolar sınırını aştık”

Milli gelirde tarihimizde ilk kez 1,1 trilyon dolar sınırını aştık. Nereden, nereye? Savunma sanayinde yerli ve milli üretimin payını yüzde 80’lere çıkardık. İHA’larda dünyanın ilk üç ülkesi arasındayız. Araştırma, geliştirme merkezi sayımızı sıfırdan bin 328’e çıkardık.

"İsrail'in katliamlarnı içimiz kan ağlayarak takip ediyoruz"

Bölgemizde son yılların en sancılı dönemi yaşanıyor. Katliamları içimiz kan ağlayarak takip ediyoruz. Gazze'de 50 bin kardeşimiz vahşice siyonist İsrail tarafından katledildi. Şehirler enkaz yığınına döndü. İsrail Hamas bahanesiyle önce Gazze'yi işgal etti şimdi de Hizbullah bahanesiyle Lübnan'da kan döküyor. Hizbullah lideri Nasrallah’ı katlettiler.

Ateşi tüm bölgeye yaymak için her yola başvuruyorlar. Uluslararsı hukuk rafa kaldırılmış durumda.

"196 tane ülke BM Genel Sekreterine sahip çıkacaktır"

Utanmadan, sıkılmadan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'e özellikle kalkıyor BM'ye gelemez diye meydan okuyor. Şu hale bak. Şimdi 196 tane ülke herhalde BM Genel Sekreteri'ne sahip çıkacaktır. Sen kim oluyorsun da BM Genel Sekreteri'ne yönelik BM'ye gelemeyeceğine dair ferman gönderiyorsun.

Kundaktaki bebekleri dahi öldürmekten zevk alan bir cinnet haliyle karşı karşıyayız. Tüm bu gerçeklere rağmen ne yazık ki batılı güçler, bu katliam şebekesine silah, mühimmat, istihbarat ve diplomatik destek vermeyi sürdürüyor. Gazze’ye ve Lübnan’a yağan binlerce tonluk bombaların nereden geldiği, nerede üretildiği, kimler tarafından tedarik edildiği bellidir. Kimse kusura bakmasın, ama dökülen her damla kana, bombaları atanlar kadar o bombaları temin edenler de aynı derecede ortaktır. Burada şunu çok açık ifade etmek durumundayım. Bölgemizde, sadece Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’la sınırlı kalmayacak, sinsi bir plan uygulamaya konulmuştur. Bu planın nihai hedefinin neresi olduğunu görmek ve anlamak için kâhin olmaya gerek yoktur.

"Sahadaki gelişmeleri takip ediyoruz"

Tarih bilen, dinler tarihi bilen, siyaset ve diplomasi bilen herkes, meselenin Kudüs’le, Mescidi Aksa ile, vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla bağlantısını zaten kolayca idrak edecektir. Vadedilmiş toprakların ne olduğunu gayet iyi biliriz. 30 kilometre mesafede adeta Türkyie'ye meydan okuma yarışına giriyorlar. Biz bunları gayet iyi biliriz. Mevcut İsrail yönetimi yaptığı her açıklamayla, paylaştığı her haritayla asıl niyetlerini ortaya koyuyor. Biz de sahadaki gelişmeleri bu zaviyeden anbean takip ediyoruz.

"Teknolojiyi sadece kullanan değil üreten, geliştiren, ihracat eden bir ülkeyiz"

Elektronik harp ve milli yazılım konusu zaten gündemimizin üst sırasında yer alıyor. Teknolojiyi sadece kullanan değil; tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Tanktan zırhlı araçlara, savaş gemisinden denizaltıya, uçaktan helikoptere, silahlı ve silahsız insansız hava araçlarından hava savunma sistemlerine kadar çok geniş bir alanda hamdolsun son derece güçlüyüz.