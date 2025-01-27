Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör baronları için yolun sonu görünmüştür

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi"nde konuşuyor.

"Suriye'nin devrimci gençlerini selamlıyorum"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İsrail'in devlet terörüne 15 aydır teslim olmayan Filistin'in, Gazze'nin yiğit gençlerini, 61 yıllık Baas zulmüne son veren Suriye'nin devrimci gençlerini AK Gençlik adına saygıyla selamlıyorum. Terör örgütlerinin kalleş saldırılarında toprağa düşen tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum.

"Sizler zulüm ve karanlığa boğulan dünyanın diriliş neferlerisiniz"

Gençler; sizler zulüm ve karanlığa boğulan dünyanın diriliş neferlerisiniz. Siz büyük bir ülkenin gençlerisiniz. Siz vicdanı ile duruşuyla büyük bir milletin evlatlarısınız. Her birinizi yürekten selamlıyorum, tek tek tebrik ediyorum.

"22 yılda zor günler yaşadık çok ciddi adaletsizliklere maruz kaldık"

3 Kasım 2002'de sessizlerin sesi kimsesizlerin kimsesi olarak iktidara gelirken gençlerimizin başımızın üstünde yeri vardır dedik.Gençlerimize yoldaşlık ettik. Teknolojiden sağlığa adaletten diplomasiye tüm alanlarda sessiz devrimlere imza atarken gençlerimizi hep ilk planda tuttuk. Bu milletin ötelenmiş gençlerini hak ettikleri ülkeye iklimine kavuşturmanın mücadelesiniverdik. Eski Türkiye'nin kirli oyunlarına gençlerimizin alet edilmesine müsaade etmedik. 22 yılda gerçekten zor günler yaşadık çok ciddi adaletsizliklere maruz kaldık.

"Gençlerimizi sokağa çağıranlardan olmadık"

Vesayetin, hukuksuzluğun her türlüsüne şahit olduk ama hiçbir zaman demokrasiden sapmadık. Gençlerimizi sokağa çağıranlardan, tahrik edenlerden olmadık. Hiçbir ayrım gözetmeden gençlerimizin tamamına sahip çıkmaya çalıştık. İkna odalarını yıkıp attık. Kamuda başörtüsü ile çalışmak yasaktı önlerini açtık. Gençlere vitrin malzemesi bakanlara rağmen seçilme yaşını 18'e indirerek siyasetin gençleşmesini sağladık. Sadece son 4 yıl içinde partimizin gençlik kollarına 700 bin gencimiz üye oldu.

"Bu gençlik 78 canımızı kaybettiğimiz kara bir günün ertesinde ailelerimizin acısıyla dalga geçen gençlik değil"

Bu gençlik İstanbul'un duvarlarını 'Zulüm 1453'te başladı' yazılarıyla kirleten köksüz şuursuz ruhsuz bir gençli değildir. Bu gençlik 3-5 ağacın yeri değiştirildi diye sokakları yakıp yıkan vandal bir gençlik değildir. Bu gençlik askere kurşun, polise molotof, taş, şişe atan kandırılmış bir gençlik değildir. Bu gençlik 78 canımızı kaybettiğimiz kara bir günün ertesinde ailelerimizin acısıyla dalga geçen vicdansız bir gençlik değildir. Bu gençlik milli bir gençliktir.

"Üniversite sayımızı 208'e çıkardık"

2002'de sadece 76 üniversite vardı 132 yeni üniversite açarak üniversite sayımızı 208'e çıkardık. 22 yıl önce üniversitelerimizdeki akademik personel sayısı toplam 70 bindi, bugün 184 bini aşmış durumda. İçinde bulunduğmuz asır Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı olacaktır.

"Gençlerimize yönelik koruyucu tedbirleri devreye alıyoruz"

Artan sanal kumar ve bahis sorununun üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Pek çok gencimizin hayatını karartan bu belanın kökünü kazıyana kadar durmayacağız. Tüm dünyada veba gibi yayılan LGBT sapkınlığına karşı gençlerimize yönelik koruyucu tedbirleri devreye alıyoruz.

"Terör baronları için yolun sonu göründü"

Bu ülkenin gençlerini zorla, kandırarak dağa kaçıran terör baronları için yolun sonu görülmüştür. Terörsüz Türkiye hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Gençlerimizin her ne sebeple olursa olsun terörün vahşi dişleri arasında kaybolup gitmesine müsaade etmeyeceğiz."