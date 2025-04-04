Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör sorununun çözümünde süreç istediğimiz gibi ilerliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, İmralı'nın silah bırakma çağrısına ilişkin "Süreç istediğimiz gibi ilerliyor" açıklamasını yaptı.

2 Nisan boykotuna ilişkin ise Erdoğan, "Alışveriş merkezleri hareketli süreç geçirdi. Bu yerli ve milli duruşu göstermektedir" dedi.

ABD ziyareti olacak mı?

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Şu anda ABD ziyareti ile ilgili tarih belirlemedik. Bakanlarımızın görüşmeleri seyahat takvimleri söz konusu. Arkadaşlarımızın ABD’ye gidişleri söz konusu olabilir. Vergi ile ilgili meseleler ana başlıklardan olabilir. Türkiye’ye karşı olumlu yaklaşımın hayata geçmesi.

İmralı'nın silah bırakma çağrısı

Şu anda Terörsüz Türkiye ile ilgili süreç planladığımız gibi ilerliyor. CHP'nin attığı adımlar da tutmadı, tutmayacak. Cumhur İttifakı Türkiye'^nin şu anda her şeyidir. Kimse buradan kendine olumsuz bir pay çıkarmasın. Her geçen gün daha iyiye giden bir Türkiye var.

CHP'nin boykot çağrısı

2 Nisan'da alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı, tam aksi AVM'ler çok daha hareketli bir süreç geçirdi. Demek ki bu ülkenin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor. Bu yerli ve milli duruşu göstermektedir. Bu duruşu gösterenlere milletim adına teşekkür ediyorum.

"Az önce Devlet Bahçeli ile telefonda görüştüm"

Devlet Bey ile telefonda görüştüm; Rahmetli Türkeş'e dualarımızı yaptığımzı kendilerine söyledim. Allah rahmet eylesin mekanı cennet eylesin. Bizler bu ülkeye faydası olan büyüklerimizin yanında olduk ve olacağız. Allah, Devlet Bahçeli dostumuza sağlık sıhhat versin. "Nasılsınız" diye sorduğumuzda verdiği cevap 'gayet iyi' oldu.