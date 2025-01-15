Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristbaşı Öcalan'a ev hapsi sorusuna ne yanıt verdi?

Selvi’nin bugünkü yazısından aktardığına göre Erdoğan, MHP liderinin “silahları bırakacaklarını açıklaması" çağrısında bulunduğu terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın “ev hapsine çıkacağı” iddiaları için “Ev hapsi, mev hapsi diye bir şey yok. Adamın kendisi de çıkmak istemiyor. Bunlar nereden çıkıyor? Af diye bir şey yok. Bebek katiline af yok” dedi.

Erdoğan ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a dönerek “Bunları halka anlatın” talimatı verdi.

Selvi, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Milletvekillerinden Erdoğan’a en çok hangi soru geldi? Milletvekilleri en çok hangi konuda değerlendirmeler yaptılar? Milletvekilleri en çok yeni sürecin üzerinde durmuşlar, Erdoğan’a bu sürecin sonunda Öcalan’a ev hapsi olacak mı, olmayacak mı sorusunu sormuşlar. Sürece ilişkin olumlu değerlendirmeler yapılmış. Bu arada kaygılarını ifade edenler olmuş. Güneydoğu milletvekillerinden ise coşkulu destek gelmiş.

Konuşmanın 4 ayağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının birkaç ayağı var. Ama hepsi birbirinin içine geçmiş halkalar gibi.

1- Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” hedefini anlatmış. “2025 yılında terör bitecek” demiş. Devletin terörle mücadelede çok güçlü olduğunun altını çizmiş. “Terörü tüm boyutları ve unsurları ile ebediyen tarihe gömmek istiyoruz” demiş.

Silah bırakacaklar

2- Bu sürecin bir pazarlık süreci olmadığını anlatmış. “Terör örgütünün kendini feshetmesi, sadece Türkiye’de değil, Irak ve Suriye’de de silahların kayıtsız şartsız teslim edilmesi gerekiyor” diye konuşmuş.

İç cephenin tahkim edilmesi

3- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos konuşmasında ve 1 Ekim’de Meclis’in açılışında yaptığı konuşmada iç cephenin tahkim edilmesinden söz etmişti. Milletvekilleriyle kahvaltıda da aynı vurguyu yapmış.

En çok sorulan soru

Ama bazı sorular sorulmuş. En çok sorulan soru ise Öcalan’ın ev hapsine çıkma konusu olmuş.

Erdoğan “Ev hapsi, mev hapsi diye bir şey yok. Adamın kendisi de çıkmak istemiyor. Bunlar nereden çıkıyor? Af diye bir şey yok. Bebek katiline af yok” diye yanıt vermiş. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a dönerek “Bunları halka anlatın” demiş.

Erdoğan’ın bugün yapılacak olan AK Parti grup toplantısında, yeni sürece ilişkin önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

Erdoğan, tekrar hedefin “Terörsüz Türkiye” olduğunun altını çizmiş. Yine bu sürecin en önemli hassasiyetlerinden birine işaret etmiş. “Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin hassasiyetlerine önem vereceğiz. Onları rahatsız edecek hiçbir şeye izin vermeyeceğiz” demiş."