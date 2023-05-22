Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristi bulup gereğini yapın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Büyük Rumeli Buluşması'nda konuştu.

Konuşmasında ADB’de Türkevi’ne yönelik saldırıya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(ABD yetkilileri) Türkevi orada size bir emanettir. Türkevi'nin camlarını levye ile kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor. Türkevi'nin camlarını kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor. Hadi bakalım hemen, süratle bu teröriste bulmanız lazım. Gereğini de yapmanız lazım." diye konuştu.