  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristi bulup gereğini yapın
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristi bulup gereğini yapın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkevi'nin camlarını kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor. Hadi bakalım hemen, süratle bu teröriste bulmanız lazım. Gereğini de yapmanız lazım." dedi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Büyük Rumeli Buluşması'nda konuştu.

Konuşmasında ADB’de Türkevi’ne yönelik saldırıya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(ABD yetkilileri) Türkevi orada size bir emanettir. Türkevi'nin camlarını levye ile kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor. Türkevi'nin camlarını kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor. Hadi bakalım hemen, süratle bu teröriste bulmanız lazım. Gereğini de yapmanız lazım." diye konuştu.

New York'taki Türkevi’ne saldırıNew York'taki Türkevi’ne saldırıGündem

 

 