Cumhurbaşkanı Erdoğan: Togg için 36 ay, 0,99 oran ile kredi kullandırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitingde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim mezhep ayrımı diye bir derdimiz yok. Bizim ne Alevilik dinimiz var ne Şia dinimiz var, bizim tek dinimiz var İslam. Karşımızda Türkiye'yi bırakın daha ileriye götürmeyi, ülkenin mevcut kazanımlarına bile göz dikmiş bir muhalefet var." şeklinde konuştu.

TCG Anadolu

Erdoğan, "14 Mayıs'tan sonra bunun daha büyüğünü yapacağız. Bu konuda görüşmelerimizi daha önce yapmıştık, seçimden sonra da adımlarını atacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Muhalefete) Egemenlik haklarımızı bölgesel ve küresel düzeyde kullanabilmemize imkan sağlayan milli dış politikamızı ters yüz etmenin hesabı içindeler." dedi.

"HDP'yi dahil ederek 7 oldular"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "HDP'yi dahil ederek 7 oldular. 7 kişi kurbanda danaya girse tamam da ülkenin yönetiminde aynı şeyi yapmaya kalkmak milli iradeye saygısızlıktır."

Togg için 0,99 oran ile kredi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu bankalarımız, Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay, 0,99 oran ile kredi kullandıracak."

"Aile ve Gençlik Bankası kuruyoruz"

Erdoğan "Bir Aile ve Gençlik Bankası kuruyoruz. Kaynak nereden? Londra tefecilerinden değil, bizim Karadeniz doğal gazından." dedi.