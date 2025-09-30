Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump’ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı İsrail tarafından kabul edildi. Planın geleceği Hamas'ın kararına bağlı. Trump, anlaşma olursa İsrail'in Gazze'den çekileceğini belirtirken, Hamas'ın karşı çıkması durumunda İsrail'e tam destek vereceklerini söyledi. Netanyanu, "Hamas kabul etmezse İsrail işi kendi başına bitirecek." tehdidinde bulundu.

"Trump’ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump'ın Gazze planıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gazze’de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump’ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum. Tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.