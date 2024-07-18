Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD eski Başkanı ve Başkan Adayı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Görüşmede Trump’a yönelik suikast girişimi ve sonrasında yaşananlar ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Donald Trump’a yönelik suikast girişimini bir kez daha kınarken, saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, suikast girişimini demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak niteledi. Trump’ın menfur saldırı sonrası sergilediği cesur duruşun takdire şayan olduğunu, programlarına ara vermeden devam etmesinin demokrasiye güç verdiğini ve bunun Amerikan halkının ferasetine olan güvenin bir göstergesi olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, suikast girişimi sonrası Trump’ın kutuplaşma ve gerginliği azaltmak amacıyla verdiği teskin edici birlik mesajlarıyla güçlü bir liderlik ortaya koyduğunu söylerken, Donald Trump’ı Cumhuriyetçi Parti tarafından resmen ABD Başkan Adayı olarak gösterilmesi nedeniyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım ayında gerçekleşecek ABD Başkanlık seçiminin ABD halkı ve Türkiye-ABD ilişkileri için hayırlara vesile olması temennisini belirtti.