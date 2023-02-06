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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremle ilgili tüm arama kurtarma ve AFAD birimlerinin teyakkuz halinde olduğunu ve çalışmaları koordine ettiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremle ilgili bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından şu mesajları paylaştı:

"Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir."

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