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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 bin 235 yıllık tarihe sahip Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 bin 235 yıllık tarihe sahip Türk Kara Kuvvetleri’nin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"2235 yıllık şanlı bir tarihe sahip olan Türk Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kara Kuvvetlerimizin tüm yiğit neferlerine Rabb'imden muvaffakiyetler diliyorum."

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