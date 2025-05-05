Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılay Haftası dolayısıyla verdiği mesajında Kızılay çalışanlarına ve gönüllülerine teşekkür etti. Erdoğan, “İnsanların en hayırlısı, insanlara en fazla yararı dokunandır” anlayışıyla görev yapan Kızılay ailesine selam ve sevgilerini iletti.

Erdoğan, Türk Kızılay'ın 105. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, kentsel dönüşümün Türkiye için hayati önemde olduğunu vurguladı. "Yarısı Bizden" kampanyasına dair güncel verileri paylaştıklarını belirten Erdoğan, "Artık kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarının satırbaşları;

157 yıllık köklü geçmişe sahip olan Kızılay’ın, merhamet çınarı olarak dallarını dört bir yana uzattığını belirten Erdoğan, “Tüm kardeşlerime buradan teşekkür ediyorum. Rabbim çalışmalarını bereketlendirsin, emeklerini zayi etmesin” ifadelerini kullandı.

Kızılay’ın, milletin canıyla ve kanıyla inşa ettiği istiklal ve istikbal mücadelesinde kilit bir rol üstlendiğini vurgulayan Erdoğan, bu köklü kurumun toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın simgesi olduğunu söyledi.

"Mağdurların hayatına dokundu”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay’ın 105. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Kızılay’ın tarihsel rolüne ve günümüzde üstlendiği görevlere dikkat çekti. Erdoğan, Kızılay’ın kuruluş amacının cephede yaralanan askerlere yardım etmek olduğunu hatırlatarak, “İstiklal ve istikbal yolunun kilit taşlarından biri haline geldi” dedi.

Kızılay’ın, yokluk zamanlarında cephe gerisindeki hastanelerle, yetiştirdiği hemşirelerle ve hasta taşıma sistemleriyle milletin yardımına koştuğunu belirten Erdoğan, “Sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanındaki kriz bölgelerinde de milletimizin yardım elini uzattı, mağdurların hayatına dokundu” ifadelerini kullandı.

Kızılay’ın bugün 513 şube temsilciliği, 4 hastane, 2 tıp merkezi, 13 delegasyon, aşevleri, huzurevleri ve sevgi mağazalarıyla hizmet verdiğini aktaran Erdoğan, 2024 yılında yurt içinde 33 milyon, yurt dışında ise 14 milyondan fazla kişiye ulaştığını söyledi.

Kan ihtiyacının yüzde 97’sinin Kızılay tarafından karşılandığını vurgulayan Erdoğan, kök hücre bağışçısı sayısının da 1 milyon 179 bine ulaştığını açıkladı. Kızılay’ın ilaç ve tıbbi ekipmanda dışa bağımlılığı azaltma çalışmalarını da takdirle karşıladığını belirten Cumhurbaşkanı, “Kan torbası fabrikası hayırlı olsun” dedi.

Kızılay’ın tarihî misyonuna sahip çıkan herkese teşekkür eden Erdoğan, “Allah Kızılay camiamızdan razı olsun” dedi.

“Depremin yaralarını sarıyoruz"

Erdoğan, 6 Şubat depremleri sonrası yapılan çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Depremlerde zarar gören şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmaları değerlendiren Erdoğan, şimdiye kadar 201 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini belirtti. Hedeflerinin bu sayıyı 453 bine çıkarmak olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, “Eskisinden daha modern, daha güçlü hale getirinceye kadar şehirlerimizi ihya ve inşa edeceğiz” dedi.

“Kentsel dönüşüm hayat memat meselesi”

Kentsel dönüşümün Türkiye için hayati önemde olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu konuda kapsamlı bir hazırlık yürütüldüğünü açıkladı. “Yarısı Bizden” kampanyası kapsamında güncel verileri paylaştıklarını hatırlatan Erdoğan, “Artık kimsenin kaprisleri ile vakit kaybedemeyiz. İdeolojik hesapları önceleyenlerle uğraşamayız” ifadelerini kullandı.

“Deprem turistleri istismarla yetindi”

Deprem sonrasında bazı kesimlerin devleti hedef alarak yardım çalışmalarını sabote ettiğini dile getiren Erdoğan, bu grupları “deprem turistleri” olarak nitelendirdi. Erdoğan, “Akla sığmayan ithamlarla devletimize saldırdılar, yardım kuruluşlarını hedef gösterdiler. Fotoğraf çekip ortadan kayboldular. Ortalığı ayağa kaldıranlar şimdi yok” şeklinde konuştu.

“Kızılay milletin derdiyle dertlenen kurumlardan biri”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Türk Kızılay’ın rolüne de dikkat çekti. Depremin ilk anından itibaren sahada olan belediyeler, vakıflar ve gönüllü kuruluşlarla birlikte Kızılay’ın da halkın yaralarını sarmak için özveriyle çalıştığını belirtti. “Milletin derdiyle dertlenen kurumlardan biri Kızılay’dır” diyerek, yardım kuruluşlarının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay’ını yürüttüğü çalışmalar nedeniyle bir kez daha gönülden tebrik etti. İstanbul’da geçtiğimiz hafta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremi hatırlatan Erdoğan, “Mega proje diye sunulan yapıların büyük kısmı deprem karşısında adeta bir balon gibi sönerken, Kızılay’ımız her zamanki gibi milletimizin yardımına koştu” dedi.

Deprem sonrası sahada aktif görev alan Kızılay ve AFAD ekiplerinin İstanbulluların yardımına ilk koşan kurumlar olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Depremle sarsılan kardeşlerimiz ‘Kim var?’ diye baktığında karşılarında Kızılay’ımızı, AFAD’ımızı gördü. Kim iş üretiyor, kim sadece şov yapıyor, bir kez daha ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Kızılay Gazze’de de sahada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılay’ın sadece Türkiye’de değil, Gazze başta olmak üzere kriz bölgelerinde de aktif rol oynadığına dikkat çekti. İsrail’in saldırılarının başladığı ilk günden bu yana Gazzeli mazlumların yanında olan Kızılay’ın, kimsenin gidemediği bölgelere ulaşarak insani yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Erdoğan, “Mahzun gönüllere umut taşıyan Kızılay’ımız, krizin hafifletilmesinde çok önemli bir görev üstleniyor” dedi.

Kızılay’ın tüm çalışmalarını “canla başla ve samimiyetle” yürüttüğünü söyleyen Erdoğan, emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederek, “Her birinize yürekten başarılar diliyorum, Allah razı olsun” ifadelerini kullandı