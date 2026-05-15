Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkistan'a geldi

Resmi ziyaret için 13 Mayıs'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını sürdürüyor.

Dün Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile baş başa görüşen Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na katıldı.

Ortak basın toplantısı düzenleyen iki lider, daha sonra Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nun kapanışını birlikte yaptı.

Erdoğan'ı, Hazret Sultan Uluslararası Havalimanı'nda, Kazakistan Devlet Danışmanı Yerlan Karin, Türkistan Eyalet Valisi Nuralhan Kusherov, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Almatı Temsilcisi Janibek Zharaskanovich ile Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ve diğer yetkililer karşıladı.

Astana'da konaklayan Erdoğan, sabah saatlerinde Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet ile Astana'dan Türkistan'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in davetine icabetle TDT Gayriresmi Zirvesi'ne iştirak edecek.

Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da katılacak.