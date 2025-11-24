Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Osmanlı miraslarını titizlikle korumaktadır

  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı'dan miras kalan ilim, sanat ve kültür hazinelerini muhafaza ettiği gibi Milli Saraylarımızı da titizlikle korumaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Saraylar Başkanlığı tarafından organize edilen "Milli Sarayların Yüzyılı" Uluslararası Sempozyumu’na video mesaj aracılığıyla katılım sağladı.

Sempozyumun başarılı geçmesi temennisi

Mesajına katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, sempozyumun başarılı geçmesi temennisinde bulundu. Erdoğan, dünyanın dört bir yanından programı teşrif eden misafirlere "hoş geldiniz" diyerek, 27 farklı ülkeden sahasında uzman onlarca katılımcının iştirak ettiği bu önemli sempozyumu tertip eden Milli Saraylar Başkanlığını tebrik etti.

"Türk milletinin mimaride ulaştığı seviyenin en güzide örnekleri"

Üç kıtaya yayılmış muazzam bir coğrafyayı 6 asır boyunca idare eden Osmanlı Devleti'nin, hükmettiği toprakların her köşesine medeniyetin en seçkin eserlerini inşa ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Osmanlı şaheseri camilerimiz, köşklerimiz, medreselerimiz gibi bugün bütün ihtişamıyla ayakta duran saraylarımız da Türk milletinin mimaride ulaştığı seviyenin en güzide örnekleridir. Yüksek bir sanat idrakinin ürünü olan Osmanlı sarayları, farklı yollarla bir araya getirilmiş nadide eserleri bugün de bünyesinde barındırıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Osmanlı'dan miras kalan ilim, sanat ve kültür hazinelerini muhafaza ettiği gibi Milli Sarayları da titizlikle koruduğuna dikkati çekti.

