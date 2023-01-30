Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz

Erdoğan, hafta sonu gerçekleştirdiği Denizli ziyaretinde Deniz Tekstil Fabrikası'nda "Emekçi Kadınlarla Buluşma" programına katıldı.

Erdoğan, Türkiye'nin en çok kadın işçi çalıştıran fabrikasında üreten, emek veren, değer ortaya koyan kadınlarla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Yönetiminde bir kadının yer aldığı Deniz Tekstil'i, bu isabetli tercihi için tebrik eden Erdoğan, buluşmaya, fabrikada çalışan kadınların yanında, girişimci olarak kendi işini yürüten kadınlar ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katıldığını, Türkiye'nin ihtiyacı olan fotoğrafın bu olduğunu söyledi.

Kadınları hayatın dışında tutan bir toplumun, potansiyelinin yarısından vazgeçmiş, yarısını atıl bırakmış olduğunun altını çizen Erdoğan, "Kadın, elbette anne olarak evlatlarını, evini, ailesini, şefkati ve emeğiyle kucaklar ama aynı zamanda kadın, emeğiyle, becerisiyle, azmiyle, birikimiyle, mücadelesiyle de özel bir yere sahiptir." diye konuştu.

Erdoğan, hayatın her alanındaki başarılarını adeta şapka çıkararak takip ettikleri kadınlarla her buluşmalarında, Türkiye'nin bu büyük hazinesinin geç harekete geçirilmiş olmasından hayıflandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz, hükümete geldiğimizde kadınların iş gücüne katılımı, girişimcilik düzeyi öylesine düşüktü ki inanmakta çok zorluk çektik. Cumhuriyet tarihinde kadınlarımızın hem hak ve özgürlüklerini en geniş şekilde kullanabildikleri hem de emekleri ve becerileriyle iş dünyasının her alanında varlıklarını gösterebildikleri dönem, bizim dönemimizdir. Kadınlarımızın en az bir eğitim düzeyini tamamlama oranını yüzde 70'lerden yüzde 88 seviyesine biz getirdik. Hem çalışan hem evinde ailesi ve çocuğuyla hayatını sürdüren kadınlarımıza verdiğimiz destekler ile hep yanlarında olduk. İş gücüne katılım düzeyi yüzde 27'lerde olan kadınlarımız, bugün yüzde 36 ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. İstihdamdaki kadın sayısını da 6 milyondan aldık, 10,5 milyona yaklaştırdık."

Bu olumlu gelişmelerin artarak sürdüğüne işaret eden Erdoğan, "Bugün, İŞKUR eğitimleri ile meslek sahibi olan ve işe başlayan kadınlarımızı gördükçe mutlu oluyorum. Bugün, KOSGEB desteklerinin yarıya yakınını kadınlarımızın kullandıklarını gördükçe memnun oluyoruz. Bugün, kırsal kalkınma desteklerimizle kadınlarımızın başardıkları işleri gördükçe seviniyoruz." dedi.