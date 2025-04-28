Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’ye dönüş sayısı toplam 931 bin 450 kişi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Yüzyılında Türkiye'nin Göç Yönetimi" programında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Göç meselesi son yıllarda tüm dünyanın gündemini meşgul ediyor. Savaş, istikrarsızlık, terör, iklim değişikliği gibi sebeplerle doğdukları toprakları terk etmek zorunda kalıyorlar. Dünya genelinde 281 milyondan fazla göçmen var, 165 milyonun üzerinde göçmen işçi sayısı var. En az 20 kişinin göç etmek mecburiyetinde kaldığını gösteriyor. Dünya nüfusunun 3,6'sı bugün göçmen olarak hayatını sürdürmeye çalışıyor. Maalesef bu oranlar katlanarak artmaktadır. Hemen her gün umut yolcularının ölümüyle sonuçlanan bir felaketin haberini alıyoruz.

"Son 10 yılda 72 binden fazla insan göç yolunda öldü"

Göçmen işçi sayısı ise 165 milyonun üzerinde. Her sene milyonlarca insan terör, yoksulluk sebebiyle doğdukları toprakları terk etmek zorunda kalıyor. İnsanları göçe mecbur eden çoğunlukla Batılı güçlerin politikası olmasına rağmen, iş güç paylaşımına gelince hiçbirini ortalıkta göremiyorsunuz. Dünyada mülteci sayısı 120 milyona dayandı.

Unutmayın Ege'de, Akdeniz'de botların içerisinde botlar şişlenerek, öldürülen göçmenler var. Bunları hep birlikte gördük, yaşadık. İnsafsızca bunlar yapıldı. Botlar şişlenerek öldürülen göçmenler var. Son 10 yılda 72 binden fazla insan göç güzergahında öldü.

"Türkiye tarih boyunca göçmen noktası oldu"

Nice insanın hayatı insan tacirlerinin kanlı ellerinde solup gitti. Savaşlar bitmedikçe göç artıyor.

Türkiye üç kıtanın kavşak noktasında yer alan bir ülke. Yakın çevremizdeki istikrarsızlıklardan doğrudan etkileniyoruz. Biz bu konunun yabancısı değiliz. Anadolu tarih boyunca göçmen noktası oldu. Güvenli liman olarak görüldü.

Şikayet etmiyoruz... Bilakis düşenin elinden tutmayı komşuluk ve insanlık görevimiz olarak telakki ediyoruz.

"Türkiye'de 4 milyon 33 bin göçmen var"

Ülkemizde muhalefetin, özellikle de insanlık düşmanı kimi faşist çevrelerin iddia ettiği gibi bir göçmen sayısı asla yoktur ve olmamıştır.

2 milyon 768 bini geçici koruma statüsündeki Suriyeli kardeşlerimiz olmak üzere toplam 4 milyon 33 bin göçmen vardır.

Kaçak göçle ve göçmen kaçakçılarıyla mücadeleyi de ihmal etmiyoruz. Son 2 yılda 270 bin düzensiz göçmenin sınırlarımızdan girişi engellendi.

"Suriye’ye dönüş sayısı toplam 931 bin 450 kişi oldu"

Çeşitli zorluklara, engellere, sabotajlara rağmen Suriye kendini yavaş yavaş toparlıyor. Suriye kendine geldikçe geri dönenlerin sayısı hızlanmaya başladı. 9 Aralık'tan bu yana sadece Türkiye'den Suriye'ye dönenlerin sayısı 200 bin kişiye ulaştı. Suriye’ye dönüş sayısı toplam 931 bin 450 kişi.

Göç ve göçmen konusunda hükümetimizin politikası gayet nettir. Biz göç meselesine binlerce yıllık medeniyetimiz, tarihimiz, bizi biz yapan kadim geleneğimizden bakıyoruz.

Çeşitli zorluklara, engellere, sabotajlara rağmen Suriye kendini yavaş yavaş toparlıyor. Suriye kendine geldikçe geri dönenlerin sayısı hızlanmaya başladı. Batı ülkelerinde sıkça şahit olduğumuz göçmenlere kötü muamele gibi insanlık dışı davranışlara fırsat vermemekte kararlıyız. Ülkemizin güvenliğinden elbette ödün vermeyeceğiz ancak bir avuç ırkçı lümpen figürün topluma sürekli korku yayan nefret söylemlerine Türkiye'yi mahkum etmeyeceğiz."