Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin kılına zarar gelmemesi için çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Muhtarlar Günü Buluşması’nda yaptığı konuşmada, muhtarlarla 12 yıldır sürdürdükleri iletişime dikkat çekti. Erdoğan, ülke gündeminden bölgesel ve küresel gelişmelere kadar pek çok konuyu muhtarlarla birlikte değerlendirdiklerini belirterek, zor dönemlerde dayanışma içinde olduklarını ve aralarındaki bağı güçlü tutmaya önem verdiklerini ifade etti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Ülkemizin dört bir yanından muhtarlarımızı konuk etmenin bahtiyarlığını yaşadık. 40 bini aşkın muhtarımız ile bir araya geldik. Gün oldu Türkiye meselelerini istişare ettik, gelişmeleri değerlendirdik.

Gün oldu dertleştik, gün oldu birbirimize umut verdik. Muhtarlık ile cumhurbaşkanlığı arasındaki o bağı her zaman diri tuttuk. Cumhurbaşkanlığı'nı milletin evi olacağı sözünü vermiştik ve bu sözümüze de sadık kaldık.

Rabbim dayanışmamız arttırsın. Tıpkı sizler gibi milletin iradesiyle makama gelen biri olarak sizlerle birlikte yol yürümekten daha önemli bir şey olamaz. Allah’a her zaman bunun için hamd ediyorum.

Rabbim ömür verdikçe sizlerle yol yürümeye devam edeceğim. Yönünü ülkemize çevirmiş tüm mazlumlar için çalışmaya devam edeceğiz. Aşkla koşan yorulmaz. Aşkın her halinden güzel bu sevda. bu bitmez sevda Türkiye sevdasıdır.

"Anadolu insanına tepeden bakanların alışkanlıkları değişmedi"

Muhtar bile olamaz diyerek güya bizi aşağıladıklarını zannedenler benim muhtar kardeşlerime Cumhurbaşkanlığı'ndan başlayarak devletin tüm kapılarının açılmasını bir türlü kabullenemediler. Milletin teveccühüne rağmen bizi Başbakanlığa, Cumhurbaşkanlığına layık görmeyenler aslında sizi de buralara layık göremediler.

Yıllar geçse de birilerinin Anadolu insanına tepeden bakma alışkanlıkları değişmedi. Türkiye’nin değiştiğini, Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını kabullenmeye bir türlü yanaşmadılar. Sonuçta ne oldu içlerine pek sinmese de kuzu kuzu kabullenmek zorunda kaldılar.

Sonunda içlerine sinmese de muhtarlara saygı duymayı öğrendi. Buradan başlatığımız hareket muhtarlara her yerin kapısını açtı. Sadece yerel düzeyde kalmadı ve Türk siyasetinde buluşmalarımızın dönüştürücü etkisi oldu. Bir muhtar açılımı oldu.

Bizi taklit ve takip etmeye başladılar. Samimiyetlerini ölçemeyiz ama muhtar buluşmalarını yapıyorlar. Bunu seçimden seçime yapılan bir taktik hamle değil kalıcı olmasını temenni ediyoruz.

Onlar bizi taklit ettikçe biz büyümeye ve güçlenmeye devam ederiz. Yarım asra yaklaşan siyasi hayatı olan kardeşiniz olarak muhtarların gereken saygıyı görmesinden memnuniyet duyuyorum.

Muhtarlarımızın özlük hakları ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için gereken adımlar atıldı. Daha iyi hizmet için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Sizlerden notları aldık ve gereken adımları attık.

"Muhtar maaşlarını 2026’da 28 bin liranın üzerine çıkardık"

Belediyelerde muhtarlar için müdürlükler kurulmasını sağladık. Valilikler de yakından ilgilenmesi için görevlendirmeler yaptık. Muhtar Bilgi Sistemini hayata geçirdik.

Maaş ve ödemeler konusu ise üzerinde durduğumuz önemli bir konuydu. 2002’de bu rakam 97 liraydı, 2026 yılında bu rakamı 28 binin üzerine çıkardık. SGK primlerini devlet olarak biz karşılıyoruz. Muhtarlarımızın enerji giderlerini azalttık. Kamu yararına çalışan dernekler arasına aldık.

Köy muhtarlarının ören yerlerine ücretsiz girmesinin önün açtık. Yeni hizmet binalarının yapımlarını tamamladık. Ankara'da muhtarlara yönelik özel dinleme ve konuk yerini hizmete açtık. İstanbul Çapa Muhtar Evi’nin tamamlayarak hizmete sunduk. Tüm muhtarların kamera ihtiyaçlarını taleplere göre yerine getirdik. Vatandaşlara daha iyi hizmet için sizlere tüm imkanları seferber ettik. Sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz.

Muhtarlarımızın SGK primlerini 2017’den bu yana devlet olarak biz karşılıyoruz. Kültürden enerjiye kadar muhtarlarımızın vatandaşa daha iyi hizmet etmesi için imkanlarımızı seferber ettik. 2024 ve 2025’te ise İl Özel İdaresi kapsamında bulunan 51 lokasyonda 130 muhtar hizmet binasının yapım ve onarımını gerçekleştirdik.

"Muhtarların vatandaşlara daha iyi hizmet vermesi için tüm imkânları seferber ettik"

Kadın muhtarlarımızın görev yaptığı yerlerdeki tüm hizmet binalarının güvenlik kamerası ihtiyaçlarını da talepler doğrultusunda karşıladık. Mekansal adrese dayalı kayıt sistemiyle afet yönetim ve karar destek sistemlerinde muhtarlarımızın kullanımına yönelik düzenlemeler yaptık. Silah ruhsatlarından turizme, kültürden enerjiye kadar hemen her başlıkta sizin daha iyi koşullarda vatandaşa hizmet etmeniz için tüm imkanlarımızı seferber ettik. İnşallah bundan sonra da sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz.

"Türkiye’yi bölgedeki kaos ortamından uzak tutmak için çalışıyoruz"

Bölgemizde şiddeti giderek artan krizler yaşanıyor. Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. İsrail’in Filistin saldırıları anlaşmalara sürüyor. İran gerilimi bitmeden Yemen’den Suudi Arabistan’a saldırılar başladı. Lübnan’da da durumlar iç açıcı değil. Suriye’den güzel haberler geliyor ama İsrail orayı da karıştırmak için uğraşıyor.

Türkiye işte böyle bir kaos ortamında ülkemiz zarar görmesin diye gece-gündüz çalışıyor. Şimdiye bunda başarılı olduk. Tahriklere kapılmadık, tuzaklara düşmedik ve provokasyonlara gelmedik. Akılı ve sağduyulu şekilde bu süreçleri yönettik. Büyük milletlerin imtihanı büyük olur. Bizim de zaferlerimiz gibi imtihanlarımız büyük oldu. Biz de bunun şu anda tam ortasındayız.

"Yolumuzdan alıkoymaya çalışanlara izin vermeyeceğiz"

Bunların tekerlerine çomak soktukça bizleri rahat bırakamayacaklar. Bizimle uğraşmaya devam edecekler. Kimi zaman FETÖ gibi ajanlarla kimi zaman lobileriyle kimi zaman ekonomi tetikçileriyle kimi zaman sosyal medyadaki aparatlarıyla karşımıza çıkacaklar. Yolumuzdan alıkoymaya çalışacak, pençelerimizi sökmeye çalışacaklar ama buna izin vermeyeceğiz. Bunlara karşı boyun eğmeyeceğiz ve çok dikkatli olacağız. Ben sizlere güveniyorum. Rabbim basiretimizi arttırsın.