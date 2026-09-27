  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin turizm geliri 65 milyar dolar seviyesine ulaşacak
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin turizm geliri 65 milyar dolar seviyesine ulaşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılı sonunda turizm gelirinin 65 milyar dolar seviyesine ulaşacağını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin turizm geliri 65 milyar dolar seviyesine ulaşacak
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bu yılın ilk 6 ayında 25 milyar 746 milyon dolar turizm geliri elde ettiğini, yılın sonunda hedeflere uygun şekilde turizm gelirinin 65 milyar dolar seviyesine ulaşılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin bacasız sanayisi turizm sektörümüzün Dünya Turizm Günü'nü tebrik ediyorum. Bu yılın ilk 6 ayında 25 milyar 746 milyon dolar turizm geliri elde ettik. 2026 sonunda inşallah hedeflerimize uygun şekilde 65 milyar dolar seviyesine ulaşacağız" ifadelerine yer verdi.

Bakan Gürlek açıkladı: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldıBakan Gürlek açıkladı: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldıGündem
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 27 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 27 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Ticaret Bakanlığından sahte beğeni ve yoruma yakın takipTicaret Bakanlığından sahte beğeni ve yoruma yakın takipEkonomi
Emekli promosyonlarında son durum: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel tutarlarEmekli promosyonlarında son durum: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel tutarlarEkonomi

 