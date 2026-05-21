Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi kilit konuma getirmeye çalışıyoruz

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük birleşik müşterek tatbikatlarından EFES-2026'nın seçkin gözlemci günü kapsamındaki gündüz faaliyetleri başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de gerçekleştirilen EFES-2026 Tatbikatı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şu şekilde;

"Bu yılki tatbikatımıza da kendi askerlerimizin yanı sıra elli farklı ülkeden 1300'ü aşkın dost, kardeş ve müttefik personel katılıyor. Emeği geçen her Mehmetçiğimize, her kahramanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dostlarımıza güven aşılayan, ülkemizle ilgili hesaplar yapanların da heveslerini kursaklarında bırakan EFES Tatbikatı'nı, Malazgirt'ten on yıl sonra 1081'de Çaka Bey'in fethettiği döneme göre dünyanın en önemli tersanelerinden birini kurarak denizcilik tarihimizde destanlar yazdığı topraklarda yapıyoruz."

"Burada 2500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi var"

"EFES Tatbikatı bir tatbikat olmanın çok ötesinde anlamlar ifade ediyor. Burada 2500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi var. Burada caydırıcılığın yanı sıra barışı tesis etmenin nasıl bir hazırlık, irade ve kararlılık gerektirdiğinin numunesi var. Burada bir milletin göz bebeği olarak, Peygamber ocağı olarak gördüğü, her bir neferine Mehmetçik adını verdiği bir kurumun ete kemiğe bürünen şuuru var. Şunu ifade etmek isterim ki Türk ordusu, kendi milletinin, kendi vatanının hafızasını ve mefkûresini taşıdığı kadar, içinde bulunduğu coğrafyanın da hafızasını ve mefkûresini taşımaktadır. Hamdolsun, o hafızayı da, o mefkûreyi de ordumuzun her bir mensubu layıkıyla deruhte etmeye devam ediyor."

"Dünyanın kendi ordusuna ithaf edilen tek milli marşı İstiklal Marşımızdır"

"Türk ordusu barışın ordusudur. Türk ordusu huzurun ordusudur. Türk ordusu istikrarın ordusudur. Dünyanın kendi ordusuna ithaf edilen tek milli marşı İstiklal Marşımızdır. “Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.” mısrağında olduğu gibi Türk ordusu istiklalin ordusudur. Tarih boyunca gittiği hiçbir yeri tahrip etmemiş, aksine tahrip edilen yerleri tamir etmiştir. Ordumuz en çetin şartlarda bile düşman unsurları dışında hiçbir insana, canlıya, ağaca, şehre zarar vermemiş, aksine imha edilen yerleri imar ve ihya etmiştir. Türk ordusu, ülkesi ve milletinin güvenliğinin teminatı olduğu kadar bölgesel ve küresel barışın, huzurun ve istikrarın da en önemli güvencesidir."

"Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor"

"Aziz kardeşlerim, çok değerli misafirler, güvenlik paradigmalarının değiştiği, uluslararası hukukun irtifa ve itibar kaybettiği, yeni güvenlik mimarilerine ihtiyaç duyulduğu dinamik olduğu kadar hassas bir dönemden geçiyoruz. Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor. Fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor. Dünyamız, sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen büyük güçlerin dizayn ettiği bir statükodan, çok kutuplu, çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor. Ülkemizin içinde yer aldığı geniş bölge aynı zamanda bu sürecin siklet merkezini oluşturuyor."

"Türkiye'yi kilit konuma getirmeye çalışıyoruz"

"Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor, daha fazla zikrediliyor. Geleceğe dair karamsar senaryolar yazılırken biz başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte bu zor coğrafyada barış ve güvenliğimizi korumak için ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz.

Dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden biri olan kahraman ordumuz işte bunun mücadelesini vermektedir. Barışçıl, girişimci ve insani değerleri merkeze alan dış politikamız bunun için yürütülmektedir."

"Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz"

Doğuyla güçlü bağlarımızı korurken batıyla diyaloğumuzu artırmamızın Afrika'dan Latin Amerika'ya uzanan işbirliği çabalarımızın gerisinde işte bu yaklaşım vardır. Kıymetli dostlar şunu burada bir kez daha ifade etmekte yarar görüyorum. Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Gazze'de, Lübnan'da ve bölgemizin diğer yerlerinde çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden katleden soykırım şebekelerinin karşısında tüm insanlığın müşterek değerlerini savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

"Biz bu güven cephesinin sarsılmasına müsaade etmeyeceğiz"

Tarih, Türk milletiyle dost olmanın neler kazandırdığının da, Türklere husumet etmenin neleri kaybettirdiğinin de sayısız örnekleriyle doludur. Mehmetçik, diğer tüm hasletlerinin yanı sıra aynı zamanda dostluğundan emin olunan kuvvet demektir. Biz bu güven cephesinin sarsılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu düşüncelerle EFES 2026 tatbikatının icrasında başarıyla görev alan tüm personelimizi tebrik ediyorum, tatbikata iştirak eden dost ve müttefik ülkelere teşekkür ediyorum. Kahraman ordumuzun her bir mensubuna şükranlarımı sunuyorum. Rabbim kahraman ordumuzu daima muzaffer, muvaffak eylesin diyor sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum"