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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri Gurbangulu Berdimuhammedov ile yaptığı görüşmede iki ülke ilişkilerini geliştirerek işbirliğini artırma vurgusu yapıp, Türkmenistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin gelişmeye devam ettiğini belirten Erdoğan, bu kapsamda işbirliğini her alanda daha ileriye taşımak amacıyla çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'ın Bağımsızlık Günü'nü de tebrik etti.

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