Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç ülkenin büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik temasları çerçevesinde İtalya, Arjantin ve Katar’ın Ankara büyükelçilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı. Görüşmelerin, uluslararası diplomasi kuralları ve resmi protokol çerçevesinde gerçekleştirildiği bildirildi.

Güven mektupları sunuldu

Kabulde; İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Giuseppe Manzo, Arjantin Büyükelçisi Pablo Jose Rodriguez Brizuela ve Katar Büyükelçisi Faisal Abdullah H. A. Al-Hanzab, görevlerine resmen başlamak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektuplarını takdim etti. Bu törenle birlikte büyükelçilerin Türkiye’deki diplomatik görev süreci resmen başlamış oldu.

Diplomatik heyetler takdim edildi

Güven mektuplarının sunulmasının ardından büyükelçiler, elçilik mensupları ve aile bireylerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti. Kabul programı kapsamında hatıra fotoğrafı çekimi de gerçekleştirildi.

Tören, devlet protokolü çerçevesinde resmi ve sıcak bir atmosferde tamamlandı.

İkili görüşmeler

Resmî törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, her bir büyükelçiyle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve iş birliği alanları ele alındı. Kabulün, Türkiye’nin çok boyutlu dış politika yaklaşımının bir yansıması olduğu değerlendirildi.