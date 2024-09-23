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Cumhurbaşkanı Erdoğan, UCM Başsavcısı Khan'la bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu’na katılmak için geldiği New York’taki Türkevi’nde Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan’ı kabul etti.

AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, UCM Başsavcısı Khan'la bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsrail’in Gazze’de bir soykırıma imza attığını, Netanyahu yönetiminin uluslararası hukuku ve insan haklarını çiğnemekten çekinmediğini, kendilerini durduracak bir güç olmadığı yanılgısıyla pervasız bir biçimde katliamlarına yenilerini eklemek için planlar yaptıklarını ifade etti.

İsrail’in işlediği suçların hesabını vermesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası hukuka olan güveni korumak için İsrail’e yönelik Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde açılan soykırım davasının sonuçlanmasının ve soykırım suçlularının hak ettiği cezaları almasının son derece önemli olduğunu, Türkiye’nin soykırım suçunun somut kanıtlarla tespiti için elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini söyledi.

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